A Videoton vezetői beszálltak a tőzsdén jegyzett Masterplastba

A BÉT honlapján megjelent közlemény szerint Lakatos Péter és Sinkó Ottó, a Videoton társvezérigazgatói - vagyonkezelői érdekeltségeiken keresztül - 2,67 –2,67 százalékra növelték részesedésüket a Masterplast Nyrt-ben.

Mivel a cégben együttesen lépnek fel, be kellett jelenteni, hogy közösen már 5,34 százalékos tulajdonosok. A társaságban rajtuk kívül még három, 5 százalék feletti tulajdonos van, a két alapító, Tibor Dávid és Ács Balázs egyedileg is 30 százalék feletti részesedéssel bírnak, míg az OTP Alapkezelőnek 6 százaléka van.

Örülnek az alapítók

Tibor Dávid, a Masterplast elnöke elmondta, hogy a két egymáshoz fizikailag is közel dolgozó cégcsoport (a Videoton székesfehérvári, míg a Masterplast székhelye a szomszédos Sárszentmihály) vezetői eddig is jó személyes kapcsolatban voltak.

Lakatos Péter a befektetésről elmondta, hogy döntésében a befektetés és a baráti segítség elemei vegyültek, és Lakatos reméli, hogy beszállásuk pozitív hatású lesz. A Masterplastban tetszik neki, hogy sok külföldi érdekeltsége van, és biztos, hogy érdemes lesz olykor a két cég vezetőinek leülni beszélgetni.

Ha vége lesz a boomnak

Magyarországon jelenleg nagyon pörög a lakáspiac és az építőipar, így a főleg üvegszövetalapú szigetelőanyagokat termelő cég gyárai maximális kapacitással futnak. Tibor Dávid szerint azonban ez nem tart örökké. és éppen ilyenkor kell előkészíteni a több lábon állást, például az ipari típusú értékesítés előkészítését.

A cég ugyanis – például a méretes szabadkai gyárából - szívesen szállítana a csomagolóiparnak, a bútoriparnak, a hajógyáraknak, de szerszámgyáraknak és fürdőszobai panelgyártóknak is. A Videoton vezetői ebben is segíthetnek, bár hangsúlyozottan nem maga a Videoton szállt be, hanem a két vezető pénzügyi befektetéséről van szó.

Mészáros nem jön

Az elmúlt időszakban a tőzsdén terjedt egy pletyka, miszerint az építőiparban is aktív, „mindenevő” Mészáros Lőrinc fogja felvásárolni a Masterplastot, ha jól értük ez a bejelentés nagyon nem ezt az irányt jelenti, és az Index úgy tudja, hogy valójában soha nem is volt a felek között kapcsolatfelvétel.