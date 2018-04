Románia egyre több fegyvert ad el, de közben vásárol is

A román fegyverkivitel 2017-ben elérte a 187 millió eurót – adta hírül a Balkan Insight kelet-európai országokkal foglalkozó angol nyelvű portál. A román külügy jelentése szerint

2017-ben Románia 50 országba exportált fegyvereket

és egyéb katonai felszereléseket.

Ezzel Románia megkezdte felzárkózását a kelet-közép-európai térség legjelentősebb fegyverértékesítői, Bulgária, Szerbia és Ukrajna mögé.

Információt csak románoknak!

Románia hadiiparának legnagyobb vállalata az állami Romarm Nemzeti Vállalat, aminek 15 leányvállalata van az országban, és főleg kézi lőfegyverekre, lőszerekre és hadiipari karbantartásra specializálódott. Állítólag hétezer alkalmazottjuk van, de pontos létszám, illetve mérlegadatai nem érhetők el, mert angol nyelvű portálverziója szerint ezek az adatok csak a román internetezők előtt nyílnak meg.

Amerika a nagy vevő

Románia fegyverexportjának messze legnagyobb ügyfele az Egyesült Államok. Washington 2017-ben több mint 72 millió euró értékben vásárolt fegyvereket, félautomata puskákat, géppuskákat, pisztolyokat, puskaporokat, különböző lőszereket és alkatrészeket, elsősorban katonai repülőgépeire és helikoptereire.

Az eurómilliárdos fegyverpiaccal rendelkező Bulgária is nagy vevő, Szófia 35 millió eurónyi fegyvert, félautomata puskát, RPG-t, géppuskát és lőszert vett a szomszédjától.

Fotó: Romarm.ro

A vásárlási dobogó harmadik fokán Izrael áll, amely főleg elektronikus felszereléseket és repülőgép alkatrészeket szerzett be Romániából.

Közel-Kelet

A dobogó után már igazi éleslövészek következnek. Szaúd-Arábia, Irak és Afganisztán is többmillió eurót költött román fegyverekre. A cikk két, Balkánnal is foglalkozó oknyomozó hálózatra, a Balkan Investigative Reporting Networkre és az Organized Crime and Corruption Reporting Projectre hivatkozva megjegyzi, hogy Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Szlovákia, Szerbia és Románia 2012 óta legalább 1,2 milliárd euró értékű fegyvert és lőszert exportált Szíriába is.

Vásárolnak is!

Románia maga is fegyverkezik. A GDP 2 százalékát költi védelmi kiadásokra és elsősorban amerikai és a francia partnerségekkel kívánja modernizálni védelmi iparát. Bukarest nemrég jelentette be, hogy fejlett amerikai rakétarendszert vásárol.