A magyarok háromnegyede nem nagyon tudja kifizetni az orvost

Nem állunk túl jól az egészségügy terén egyébként se, most kijöttek az Eurostat adatai arról, hogy a magyarok 74 százalékának okoz nehézséget az, hogy megfizesse az egészségügyi szolgáltatások árát.

Ennél rosszabbnak csak az államcsőd-közeli helyzetben lévő a görögök vallották a helyzetüket, ott 90 százalék mondta ezt, utánunk a harmadik helyen Ciprus jön 72 százalékkal, majd Lettország 64 százalékkal. Az uniós átlag 28.8 százalék.

Az adatok 2016-osak, a magánegészségügyi beavatkozások is beletartoztak, a fogászat is, az orvosi beavatkozások, tanácsadás, gyógyszerek és egyéb felmerülő költségek is. Ha valakinek visszatérítette a biztosítója a kezelések árát, de így is nehézséget jelentett kifizetnie, akkor az attól még nehézséget jelentette az Eurostatnak.

Külön érdeke, hogy önbevallásos alapon Magyarország abban is kiugró, hogy itt a népesség 12 százalékának okoz a lehető legnagyobb, vagyis igen komoly nagy gondokat az egészségügyi ráfordítások kifizetése.