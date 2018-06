Uniós dobogósok vagyunk, ha az alkohol és cigi olcsóságáról van szó

2017-ben Dánia volt a legdrágább ország az Európai Unióban, Bulgária pedig a legolcsóbb. Magyarország a negyedik legolcsóbb ország volt a listán árszínvonalban, Lengyelországot Romániát és Bulgáriát lehagyva – derül ki az Eurostat közleményéből.

Az alkohol és a dohánytermékek ára Írországban és az Egyesült Királyságban a legmagasabb, de skandináv ország is felfért a lista tetejére. Itt az árak szórása nagyobb, aminek az is az oka, hogy a lista elején lévő országokban erősen adóztatják ezeket a termékeket. Emiatt amíg Írországban az EU-átlag 174 százalékába került átlagosan alkoholt és cigarettát venni, addig Bulgáriában ugyanezek a kiadások az átlag 56 százalékából kijönnek. De Magyarország és Románia is nagyon olcsónak számít 69 és 70 százalékkal.

Az éttermek és szálláshelyek áraiban szintén nagyobb az uniós tagállamok árszínvonala közti eltérés: Dánia átlagosan háromszor drágább ebben, mint Bulgária.

Az élelmiszer szintén Dániában volt a legdrágább (az EU-átlag 150 százalékán volt az árszínvonal), a legolcsóbb pedig Romániában és Lengyelországban (65 százalék). Magyarországon az élelmiszerek ára átlagosan az uniós átlag 82,1 százaléka.

Elektronikai eszközökben és a ruhák áraiban a legkisebb az eltérés a tagállamok között árszínvonalban. Az előbbiben a legolcsóbb Írország 86 százalékkal, a legdrágább pedig Dánia és Franciaország 110 százalékkal. Magyarországon 5 százalékponttal olcsóbbak ezek a termékek az uniós átlagnál. A ruhák Bulgáriában a legolcsóbbak (80 százalék), és Svédországban a legdrágábbak (134%). 83,4 százalékkal Magyarország ebben is olcsónak számít.