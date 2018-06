Egy hétre leáll az MKB

Az MKB Bank új informatikai rendszer használatára áll át, amely kizárólag a pénzintézet időszakos informatikai leállásával valósítható meg, a leállás 2018. június 29. (péntek) 17:45 óra és 2018. július 5. (csütörtök) 08:00 között valósul meg.

A leállás időtartamán belül a 2018. június 29-e (péntek) 17:45 órától, 2018. július 1-je (vasárnap) 24:00 óráig, valamint a 2018.július 5. (csütörtök) 00:00 órától 08:00 óráig tartó időtartamokban az MKB Bank Zrt. elektronikus rendszerein ütemezett karbantartási és fejlesztési munkálatokat végez, 2018. július 2. (hétfő), 2018. július 3. (kedd), és 2018. július 4. (szerda) napokon pedig a könyvelési és pénztári szolgáltatásokra kiterjedő bankszünnapot tart.

Ezeken a napokon az MKB Bank fiókjai zárva tartanak.

Az informatikai leállás időtartama alatt az MKB Bank Zrt. pénzügyi és befektetési szolgáltatásai, a bankkártya-szolgáltatás kivételével, sem személyesen, sem elektronikus csatornákon, sem a TeleBANKár ügyfélszolgálaton keresztül nem lesznek elérhetők.

Az MKB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyák vásárlásra és ATM-ből történő készpénzfelvételre, a korábban letöltött és telepített MKB Pay szolgáltatás pedig vásárlásra, a leállás időtartama alatt is használhatók a bankszámla, illetve a hitelkártyaszámla fedezetének összegéig.

Az MKB Bank Zrt. a bankkártyaletiltás lehetőségét is biztosítja. Fizetési és egyéb megbízások elektronikus csatornán 2018. június 29. (péntek) 17:45-ig, bankfiókban személyesen 2018. június 29. (péntek) 15:00 óráig nyújthatóak be. Ezt követően, fizetési és egyéb megbízások legközelebb – elektronikus úton és személyesen egyaránt – 2018.július 5. (csütörtök) 08:00 órától nyújthatóak be.