Júliustól biztonságosabb a nyaralás

Júliustól megváltoznak az utazási irodákra vonatkozó szabályok, és a turistákat ezáltal komolyabb biztosítékok védik. Nehezebb lesz például csőd vagy bármilyen más okból külföldön ragadni, de ha mégis megtörténik, akkor is kényelmesen telnek majd az ott töltött extra éjszakák.

Az utazási irodák vagyoni biztosítékára vonatkozó szabályozás megváltozik, és az irodáknak kötelező lesz biztosítást kötni az utazó javára, hogy az iroda fizetésképtelensége esetén is biztosítva legyen az ügyfél hazaszállítása, fedezve legyen a kényszerű kint tartózkodása - mondta el az MTI-nek Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke . Az utazási irodák vagyoni biztosítéka tehát mostantól csak a befizetett részvételi díjak visszatérítésére szolgál,

a hazautaztatás és a kényszerű kint tartózkodás költségeit a kötelező biztosítás fedezi.

Nem változott, hogy az előlegként beszedhető díjak százalékos mértéke továbbra is 40 százalék lehet.

Az utazók tájékoztatása is javul, sokkal több információt kötelező közölni az ügyféllel, és a szerződésbe is több mindent kell belefoglalni. Így az utasokat az utazási szerződés külön mellékletében kötelezően kell tájékoztatni arról, hogy utazási csomagot, vagy utazási szolgáltatásegyüttest vesznek-e igénybe.

Az utazási szerződés bármikor felmondható. Minden esetben kiköthető arányos bánatpénz az utas felmondása esetén. Ugyancsak lehetősége van az utazónak a szerződés másik személyre történő átruházására - mondta Molnár Judit.

Kitért arra is, hogy nőtt az utazási irodák kártérítési felelősségének maximális mértéke. Eddig a jogszabály a teljes részvételi díj kétszereséig engedte korlátozni a kártérítési felelősség felső határát, ez most a teljes részvételi díj háromszorosára emelkedett. Ez a korlátozás nem terjedhet ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra - tette hozzá. A szerződésben meghatározott részvételi díj egyoldalú emelése, a korábban is ismert külső tényezők változása esetében továbbra is kiköthető, de ilyen kikötés esetében a részvételi díj csökkenését is érvényesíteni kell az utazó javára, ha a külső tényezők változása azt megalapozza.

További újdonság, hogy az utazó saját maga orvosolhatja az utazási szerződés hibás teljesítését, amennyiben az utazási iroda nem tesz megfelelő lépéseket. A keletkező költségek megtérítését az utazó az utazási irodától követelheti. Az utazási iroda köteles legfeljebb három éjszakára, lehetőleg az eredetivel azonos színvonalú szállást biztosítani az utazó számára, ha a hazautaztatás elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges - sorolta Molnár Judit.