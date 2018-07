Teli lehet pancsolt borral Budapest belvárosa

Júniusban egy hétig ellenőrzött a NAV fővárosi helyeket, és meglepően sok mindent találtak, írják az MTI-nek küldött közleményükben.

Mondjuk eleve főként az online pénztárgépek adatai alapján kockázatosnak ítélt vállalkozásoknál razziáztak, és több száz emberük összesen több mint háromezer ellenőrzést végzett. Megnéztek vendéglátóegységeket, ajándékboltokat, piacokon, vásárcsarnokokban működő cégeket és személyszállítókat is.

Szinte mindenki durván csalt, sok volt a romlott hús és a tenger gyümölcsei

A VI. és VII. kerületben ellenőrzött vendéglátóhelyek háromnegyedében súlyos jövedéki szabálytalanságokat tapasztaltak a pénzügyőrök. Sok esetben találtak zárjegy nélküli, "pancsolt", vagy az előírtnál lényegesen kisebb alkoholfokú szeszes italt, írja a NAV. Lefoglaltak mintegy 120 liter alkoholos italt, és az adóhivatal azt ígéri, hogy az ellenőrzések folytatódnak majd még.

A NAV-osok mellett egyébként a Nébih emberei is ellenőriztek a területen, és nekik is volt mit, ugyanis az ellenőrzött helyek felében találtak élelmiszerbiztonsági szabálytalanságokat.

Ők több esetben ott helyben megsemmisítettek lejárt szavatosságú söröket, valamint élelmiszerjelölési, illetve nyomonkövetési jogsértések miatt zároltak mintegy 100 liter borászati terméket és alkoholos italt. Súlyos élelmiszer-higiéniai jogsértések miatt azonnali hatállyal megtiltották a vendéglátóipari termékek előállítását és forgalomba hozatalát három helyen, és

mintegy 130 kilogramm húst és tenger gyümölcseit vontak ki a forgalomból.

A Nébih külön kirakta a honlapjára, hogy a budapesti piacok ellenőrzésekor külön odafigyeltek a a zöldségesekre, és harmaduk ellen eljárás is indult utána. Egészen pontosan 14 piac összes zöldségesét, 222 vállalkozást vizsgáltak meg, ami után 71 eljárás indult. Ezek közül azonban csak négy volt súlyos, minőséget érintő hiba miatti.

A Nébih szerint az viszont gyakori, hogy a zöldségesek tudatosan próbálják átverni a vevőket, ilyenkor a külföldi árut az eredeti csomagolásból kiszedve, a pulton ömlesztve vagy rekeszből kínálják, "hamisan sugallva ezzel a termék magyar eredetét". Az őstermelőknél is előfordul, hogy saját áruik közé becsempésznek vásároltat is, ilyenkor a Nébihnek még külön ki kéne mennie a termelőhöz is, hivatalosan megfogalmazva "termőhelyi szemlét" is tartania kell.

Berezeltek a bárosok, éttermesek, kocsmások

Az adóhivatal azt is elárulta, hogy az ellenőrzések hírére a nyugtaszám és a bevétel is jócskán meghaladta az egyébként megszokottat.

Több kereskedő árbevétele több mint háromszorosára növekedett az akció hetében, de egy bár például heti átlagos 1 milliós bevétele ellenére ezen a héten 14 millió forint forgalmat rögzített. Mintegy 50 kocsmánál legalább másfélszeres mértékű bevétel-növekedés volt kimutatható, de az ellenőrzéssorozat lezárása után az összes cég forgalma visszaesett a korábbi, vagy annál alacsonyabb szintre. A NAV itt is azt ígéri, hogy ezeket azért majd még meglátogatják később.