Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége újíthatja fel a Kamalduli Remeteség házait

A felcsúti székhelyű Fejér-B.Á.L. Zrt. nyerte el az Oroszlány melletti majki műemlékegyüttes felújítását. A céget Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor miniszterelnök barátjának gyermekei, Mészáros Ágnes, Mészáros Beatrix és ifj. Mészáros Lőrinc alapította – írja a Klubrádió.hu.

A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által kiírt közbeszerzés nyertese csaknem kétmilliárd forintért végezheti el a majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztését. Ez konkrétan tíz ház homlokzatának és tetőszerkezetének javítását, és az új fogadó- és kiszolgálóépületek felépítését jelenti.

A közbeszerzést a felcsúti cég azzal a West Hungária Bau Kft-vel (WHB) közösen nyerte el. A WHB már jó ideje elég eredményesen szerepel különböző közbeszerzéseken, ez a cég újította fel a Várkert Bazárt, építette az új MTK Stadiont és a vizes vb óriás ugrótornyát is. De mélygarázsépítésben is van tapasztalatuk, ők építenek például éppen mélygarázst a József Nádor téren és a Millenáris alá is.