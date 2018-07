Hogyan keres ön?

Mit gondol, jobban vagy rosszabbul keres, mint mások? Jövedelmével túlszárnyalja majd a szüleit? Az OECD még 2015-ben indította a compareyourincome.org nevezetű weboldalt, ahol mindenki el tudja helyezni a jövedelmét az ország jövedelem-eloszlásához képest.

Most pedig az applikációt kibővítették gazdasági mobilitásról szóló kérdésekkel is. Többek között azt vizsgálják, hogy amikor elérjük a szüleink jelenlegi korát, jobb vagy rosszabb lesz-e az anyagi helyzetünk. A kalkulátor már nem csak OECD-tagországokat foglal magába, hanem fejlődő országok, mint Brazília vagy India adatai is megtalálhatóak benne.

A kérdőív magyarul sajnos nem, viszont számos (tizenegy) más nyelven például angolul és németül is elérhető. Az algoritmus a Jövedelem-eloszlási Adatbázisból használja az adatokat.

A kalkulátort itt érheti el.