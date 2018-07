Visszaállítják a Toblerone régi formáját

A Toblerone csoki eredeti méretének és formájának visszaállítását tervezi az édességet gyártó Mondelez, írja a BBC. Még 2016-ban döntöttek úgy, hogy gazdasági okokból újratervezik a csokit, amiben így kevesebb lett a hegy, és kevesebb a csoki is. (Vagy máshonnan nézve nagyobbak lettek a hegyek közötti szünetek a csokiban.)

A hegycsúcs alakú csoki új verziója úgy nézett ki, mintha minden második csúcsot kiszedték volna. Ezzel együtt persze körülbelül 20-40 grammal kevesebb csoki jutott a vevőknek. A Mondelez ezt azzal indokolta, hogy szerint megdrágultak a csoki alapanyagai, így a cégnek mindenképpen valamilyen megszorító intézkedést kellett bevezetnie. Két választásuk volt: vagy drágábban adják a Tobleronét, vagy jön a redizájn, és kevesebb csokit adnak el ugyanannyiért.



A változtatás nagy felháborodást váltott ki. A Toblerone vásárlói biciklitárolóhoz hasonlították az új formát, és kifogásolták, hogy így a rések akkorák lettek a csokiban, hogy oda akár egy cipő is beférhet. Így aztán a Mondelez most közölte, hogy rájöttek, a Toblerone új formája nem volt tökéletes hosszú távú válasz a problémára. Úgyhogy most azt tervezik, hogy 150 grammról 200 grammra növelik a méretet, és visszatérnek az eredeti formához.

Egyébként nem a Toblerone volt az egyetlen élelmiszer, aminek csökkent a mérete az elmúlt években: a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal tavalyi tájékoztatása szerint összesen 2529 termék csomagonkénti mennyisége csökkent 2012 óta.