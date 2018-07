Fura iTunes-os csalás: magyarok számláiról is tízezrek tűntek el

Magyar érintettjei is vannak a leginkább az Apple iTunes programjának felhasználóit érintő banki csalássorozatnak, amiben az a legfurább, hogy olyanok számlájáról is több tízezer forintot küldhettek át az iTunesnak a csalók, akiknek nemhogy iTunes-t nem használnak, de még Apple-fiókjuk sincsen.

Egy olvasónk arról számolt be, hogy július 11-én két alkalommal küldtek el a számlájáról 36990 forintot "itunes.com/bill" közleménnyel a tudta nélkül. Először a bankjához, a Raiffeisenhez fordult, ahol azonban azt mondták, hogy ez nem az ő hatáskörük, ezért az Apple magyar ügyfélszolgálatának is jelezte a problémát. Ezt követően két napon belül vissza is küldték a számlájára a pénzt. Olvasónk egyébként nem rendelkezik Apple-fiókkal, soha nem használt semmilyen Apple-eszközt.

A fia ugyanakkor iPhone-t használ, és a csalás követő napokban neki is megpróbáltak a csalók pénzt utalni a számlájáról, ezt ugyanakkor a bankja, az Erste nem engedte. Olvasónk másik fiának - aki ugyan rendelkezik Apple-fiókkal, de március óta nem használ semmilyen Apple-eszközt - július 15-én

ugyanakkor sikerült a csalóknak 5 darab kártyás tranzakciót elvégezniük, amivel összesen több mint 91 ezer forintot szedtek le a számlájáról

szintén "itunes.com/bill" közleménnyel. Olvasónk fia a vásárlások nyomát nem látta az Apple-fiókjában.

forrás: olvasónk

Ő egyelőre nem kapta még vissza a pénzt, de jelentette az OTP-nél az esetet, és a kártyáját is letiltották. Olvasónk egyébként Mastercardot használ, az egyik fiának szintén Mastercard bankkártyája van, a másiknak viszont Visa-ja.

A iTunes-os csalásról az Apple elvileg tud

- bár olvasónk arról számolt be, hogy a magyar ügyfélszolgálatnál nem tudtak hasonló esetekről -, egy szingapúri eset kapcsán viszont a cég a Today Online nevű szingapúri lappal közölte, hogy vizsgálja, hány embert érinthet a csalás.

A lap egy olyan esetről számol be, ahol 7200 szingapúri dollárt, azaz csaknem 1,5 millió forintot szedtek le a csalók egy 28 éves nő számlájáról.

Az Asiaonline.com több tucat károsultról ír, köztük olyanokról, akiknek az Apple nem akarta visszautalni a pénzt. Csak a OCBC bank 58 esetről számolt be, de több nagy szingapúri bank ügyfelei között is voltak érintettek. A Thebalance.com arról ír, hogy évek óta létezik a jelenség, az érintettek számláiról mindig az iTunes-hoz kerül a pénz. Egyébként az Apple ügyfélszolgálati oldalán is írnak erről a módszerről, a közlemény június elején jelent meg.

Az Apple magyar sajtószolgálatától azt kérdeztük meg, hogy

hány magyar érintettről tudnak, mekkora összegekről van szó, és minden jelentett esetben visszautalták-e már a pénzt?

Mi az oka, hogy Apple-eszközöket nem használó érintettek számláiról is levontak pénzt?

Hogyan kerülhettek a csalókhoz az érintettek adatai?

Mi magyarázza, hogy az egyik érintett nem látta a fiókjában a megrendeléseket?

Mit tesznek, hogy megakadályozzák a csalásokat?

A válaszokat amint megkaptuk, közöljük. Ha szintén hasonló módon tűnt el pénz a számlájáról, írja meg a tema+itunes@index.inda.hu-ra!