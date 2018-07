Félmillióan fontolgatják a kivándorlást

A magyarok kivándorlását is vizsgálta a KSH 2016-os mikrocenzusa során, és most egy külön jelentést közölt a témáról az eredmények alapján. A Portfolio összefoglalója szerint a migrációs potenciált is vizsgálta a statisztikai hivatal, ennek alapján a

16-64 éves magyar állampolgárok 8,4 százalékának van valamilyen kivándorlási terve a következő két évre.

Ez 510 ezer embert jelentene, amennyiben mindenki beváltaná ezzel kapcsolatos terveit, de minden bizonnyal nem fog erre sor kerülni. Nehéz mérni, mennyire komoly valakinek a kivándorlási szándéka, korábbi kutatások 20 százalékalattira becsülik a ténylegesen megvalósuló kivándorlást a potenciálból.

Még ez is százezer embert jelentene, ami érezhető, de azért nem lenne akkora munkaerőpiaci katasztrófa, mint egy újabb félmilliós hiány. A KSH megpróbálta felmérni a tervek komolyságát is, a kivándorlást tervezők fele úgy nyilatkozott, hogy egyelőre csak tervezi a külföldre költözést, 36 százalék azt mondta, hogy komolyan foglalkoztatja a dolog, 14 százalék pedig azt vallotta, hogy már a döntést is meghozta.

Ezek alapján összesen a népesség 4,2 százaléka (254 ezer fő) tekinthető a kivándorlást komolyan tervezőnek,

arról azonban ez még mindig nem mond semmit, hogy csak időlegesen, munkavállalási céllal mennének el, vagy végleg máshol telepednének le ezek az emberek (ezt nem is lehet előre tudni az esetek nagy részében). A magyarok nemzetközi migrációjával legutóbb ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.