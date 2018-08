Egy jeggyel lehet majd buszról vonatra átszállva utazni

Országos közlekedési tarifaközösség létrehozásán dolgozik a kormány, a távolsági autóbuszokon, vonatokon, városi járműveken egyetlen jeggyel lehet majd utazni – mondta a Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a Magyar Időknek.

Mosóczi azt mondta, a minisztériumban a közlekedési rendszerek összehangolásán dolgoznak, aminek keretében 2020-ig egységes menetrendi, utastájékoztatási és jegyrendszert hoznak létre. Ez a vasúti és buszjáratok párhuzamosságainak kiszűrését, a csatlakozások biztonságos megszervezését jelenti, és azt is, hogy az ország két pontja közt utazva csak egy jegyet kelljen megváltanunk, függetlenül attól, hogy helyi vagy helyközi busszal vagy vonattal utazunk.

Azt is elmondta, hogy első körben nem szükséges egyetlen cégcsoportba összevonni az állami közlekedési vállalatokat, de vizsgálják a lehetőségeket. "Az mindenképpen előrelépést jelent, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium erős megrendelői és ellenőrzési jogosítványokkal bírva kérheti számon az elvárásokat a szolgáltatókon, legyenek akármennyien, állami vagy magánkézben" - mondta.

Az interjúból kiderül az is, hogy a ciklus végéig felszerelik a vasúti fővonalakat GSM-R és ETCS2 elektronikákkal, aminek köszönhetően számos szakaszon 160 km/órával haladhatnak majd a vonatok. Az is tervben van, hogy 2022-re minden nagyvárost és határátkelőt elérjenek a sztrádák, és előkészítik a Debrecen–Szeged–Pécs gyorsforgalmi gyűrű építését is.