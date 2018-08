Irreálisan magas hozamot ígértek, ráadásul engedélyük sem volt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) azonnali hatállyal megtiltotta a prágai székhelyű Perfectum Consulting CZ SE-nek, hogy jogosulatlanul betétet vagy más visszafizetendő pénzeszközt gyűjtsön Magyarországon – derül ki az MNB közleményéből.

A társaság (amelyik Investment GP és Global Property (GP) Capital SE márkaneveken is ismert) irreálisan magas hozamot és tőkegaranciát ígér ügyfeleinek. Az MNB hivatalból próbaügyletet köt és előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is végez a prágai székhelyű, de budapesti irodával és korábban magyar nyelvű honlappal is működő cégnél. A piacfelügyeleti eljárás célja, hogy kiderüljön, a cég folytat-e olyan tevékenységet Magyarországon, amelyhez az MNB engedélye szükséges.

A jegybank szerint a cég minimum négy éves „lekötési idő” és legalább 10 millió forintnyi befektetési összeg fejében évi nettó 9,5 százalék garantált „eredményt” és tőkegaranciát ígér. A Perfectum Consulting CZ SE azonban nem rendelkezik az MNB engedélyével vagy regisztrációjával pénzügyi tevékenység végzésére Magyarországon.