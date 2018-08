Óriási tojásgyár miatt pánikol a Magyar Idők

Van különbség német befektetés és német befektetés között, van olyan, amelyet a kormánnyal együtt ünnepel a kormánysajtó (lásd: BMW), és olyan, amelyről hosszú cikkben aggodalmaskodik. Ez utóbbi egy Vas megyébe tervezett óriási tojófarm, amelyről a Magyar Idők írt nagyon hosszú és elég negatív hangvételű cikket.

A tojófarm, vagy inkább tojásgyár, amelyről a cikk szól, a Vas megyei Mikosszéplak határában épülne, és tényleg óriási lenne, a tervek szerint kezdetben 450 ezer, hosszabb távon pedig akár 900 ezer tojó is tojhatná benne a tojásokat. Az üzemet egy Duna Tojás Kft. nevű, győri székhelyű cég építené, amelynek viszont egy Stefan Pohlmann nevű német üzletember a tulajdonosa. A beruházása már megkapta a környezetvédelmi és a környezethasználati engedélyt, bár az ezeket kiadó kormányhivatal igyekezett hangsúlyozni a Magyar Időknek, hogy még lehet fellebbezni, a cég képviselői szerint pedig még egy engedélyre várnak, aztán kezdenék az építkezést.

A Magyar Idők cikke szerint a beruházással több baj is van. Egyrészt alaposan felforgathatja a tojáságazatot, a Baromfi Termék Tanács (BTT) szerint egy ilyen hirtelen kialakított, nagy létszámú telep a magyar tojástermelők számára "hátrányosan rendezné át az ágazati struktúrát". a magyar termelők képviselői attól is tartanak, hogy akkora új termelő kapacitás jön majd létre, aminek komoly piacbefolyásoló ereje lehet, amivel szintén rosszul járnak a magyar versenytársak.

A lap szerint maga a befektető is gyanús, mert Stephan Pohlmann édesapja, Anton Pohlmann ugyanis a cikk szerint több botrányba is keveredett és már több uniós országban és az Egyesült Államokban is eltiltották a nagyüzemi állattartástól. A család már korábban is próbált Magyarországon üzemet nyitni, de akkor a helyiek tiltakozása miatt ez meghiúsult.

A Magyar Idők cikke szerint a helyiek most is tiltakoznak, a környékbeli Hosszúperesztegen aláírásgyűjtésbe is kezdtek a lakók. Nekik azzal van bajuk, hogy az üzem miatt sok kamion terhelné a környék útjait, meg aztán büdös is lenne közel egymillió tyúk.

A cég képviselője azt mondta, szerinte jót tenne a környék gazdaságának az üzem, amelyben úgy 25 embert foglalkoztatnának, de a közeli takarmánykezelő üzemekben és keltetőkben is lesznek új munkahelyek, ha megnyílik az üzem.