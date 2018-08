India első IKEA-jában órákat kell várni a bejutásra a tömeg miatt

Indiában néhány nappal ezelőtt megnyitott az IKEA első áruháza. Számítani lehetett a magas érdeklődésre, de a valóság minden várakozást fölülmúlt, a nyitás óta annyian akarnak vásárolni, hogy óriási tumultus alakult ki az odavezető utakon és az áruházban egyaránt. A Quartz azt írja, az IKEA-nak végül el kellett helyeznie egy órát a honlapján, ami azt mutatja, aktuálisan mennyi időt kell várakozni a bejutáshoz, így talán kevesebben kerekednek fel és kezelhetőbbé válik a helyzet.

A svéd lakberendezési óriásnak 50 országban 400 boltja van, de Indiában mostanáig nem volt jelen, az első áruházat Hyderabadban nyitották meg. A nyitás előtti hónapokban a cég intenzív kampányt folytatott, aminek hatására a márka ismertsége 5 százalékról 80 százalékra ment fel a helyiek körében.

A kampánynak meg is lett az eredménye, szinte túl jól is sikerült: Hyderabadban gyakorlatilag népvándorlás indult az IKEA-üzlet felé az első héten. A nyitás napján 40 ezer, az azóta eltelt időben napi átlagban 28 ezer látogató érkezett vásárolni. A honlapra augusztus 15-én kihelyezett virtuális óra India függetlenségi napján délután 2-3 óra várakozási időt mutatott. A cég az Instagramjára is posztolt egy figyelmeztetést, miszerint teltház van, aki teheti, halassza későbbre a vásárlást, hiszen az árak ugyanazok maradnak az év többi napján is.

A hyderabadi üzletben 6 millió látogatóra számít a cég az első évben.