MNB-tiltás és bírság az Atlantic GAM-nak

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 91 millió forint bírsággal sújtotta az Atlantic GAM S.A. társaságot, mert engedély nélkül visszafizetendő pénzeszközöket gyűjtött – írja határozatban az MNB.

A most zárult vizsgálat megállapította, hogy a társaság visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen fogadott el pénzt az ügyfeleitől, holott a cég nem szerepel a jegybanki nyilvántartásokban, így engedélyhez vagy bejelentéshez kötött pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére Magyarországon nem jogosult. Az MNB már a vizsgálat elindításakor megtiltotta a cégnek, hogy bármely, az MNB engedélyéhet kötött tevékenységet végezzen Magyarországon.

A cég honlapján, közösségi oldalán és hangzatos előadásokon népszerűsítette - többek között magyar ügyfeleknek - befektetését, amely abban állt, hogy egy éves „lekötési idővel” és 90-500 ezer euróig terjedő befektetési összeg fejében heti (!) 4-6 százalékos hozamot. Az eljárás során ugyanakkor nem bizonyosodott be, hogy az ügyfélpénzek befektetése érdekében a társaság ténylegesen bármiféle tőkepiaci kereskedést folytatott volna. A jegybank az ügyben büntetőfeljelentést is tett.

A társaság 22 országban is próbálkozott, így az MNB nemzetközi bejelentést is tett, tovább határozatában véglegesen megtiltotta az Atlantic GAM-nek a jegybanki engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatását, emellett 91 millió forint piacfelügyeleti bírságot is kiszabott vele szemben.

Számított a bírságnál, hogy a társaság a korábbi ideiglenes eltiltó végzés ellenére is folytatta működését, a jogszabályokat súlyosan és ismétlődően szegte meg, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételekkel sem rendelkezett. Súlyosító körülménynek számított továbbá, hogy tevékenységét széles körben – a spanyol Questra World Global SL társasághoz köthető MLM rendszer segítségével – hirdette, ügyfeleiben a jogszerű működés hamis látszatát keltette, valamint az MNB által előírt adatszolgáltatást nem teljesítette.

Mint arra a jegybank már többször felhívta a befektetők figyelmét, az online platformot működtető szolgáltatóknál gyakori, hogy az EU-n kívüli, jellemzően off-shore területen jegyzik be őket, ahol a jogszabályi követelmények kevésbé védik a befektetők érdekeit. Az ilyen, jellemzően a megfelelő engedélyekkel nem rendelkező szolgáltatók nem tartoznak az MNB felügyelete alá, és kevésbé tudják így megvédelni a befektetőket. Érdemes ezért egy-egy szolgáltatás igénybevétele előtt ellenőrizni, hogy a társaság rendelkezik-e pénzügyi, illetve befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, és szerepel-e a jegybank nyilvántartásaiban.