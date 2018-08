Michel Barnier, az uniós főtárgyaló Dominic Raab brit brexit-miniszterrel folytatott egynapos tanácskozását követően tartott sajtótájékoztatón kijelentette, a hat órás megbeszélésen a felek egyetértettek abban, hogy a kiválás feltételeinek rögzítése nem várhat.

A cél október, de ha esetleg még több időre lenne szükség, akkor a végső megállapodás rugalmasan legkésőbb novemberben tető alá hozható lesz - mondta a főtárgyaló az MTI szerint.

Duma, duma, duma

Korábban Michel Barnier e hét közepén tett berlini látogatásán úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió kész olyan jellegű partnerségi viszonyrendszer fenntartására az Egyesült Királysággal, amilyent külső országgal még soha nem alakított ki. Barnier nyilatkozata után a font azonnal 1 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics pénteken összeállított helyzetértékelésében azonban úgy vélekedett, hogy jóllehet Barnier kijelentése jelent valamelyes biztosítékot a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének elkerülhetőségére, több okból sem tekinthető azonban jelentős mérföldkőnek a Brexit-folyamatban.

A ház szerint az egyik ilyen ok az, hogy a bizottsági főtárgyaló nyilatkozata nem újdonság: Barnier már hetekkel ezelőtt is példa nélkül álló kapcsolatrendszert javasolt Londonnak, de ugyanabban a nyilatkozatában kurtán el is intézte a brit kormány nem sokkal korábban összeállított megállapodási javaslatcsomagját.

Nem lesz könnyű

A helyzet elég reménytelen, az unió láthatóan szórakozik Londonnal, hitegeti, de nem tesz engedményeket, míg London úgy tárgyalgat, hogy semmilyen garancia nincsen arra, hogy egy esetleges megállapodást a brit parlament a keményvonalasok ellenében majd elfogad.

Éppen ezért a Brexittel összefüggő gazdasági bizonytalanságok még eltartanak egy ideig.