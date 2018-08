Mészáros Lőrinc által megvett közteret újít fel egy Tiborcz Istvánhoz is köthető cég, a WHB Tatabányán – írja az európai közbeszerzési értesítő, a Ted alapján a K-Monitor.

A WHB jó ideje elég eredményesen szerepel különböző közbeszerzéseken, ez a cég újította fel a Várkert Bazárt, építette az új MTK Stadiont és a vizes vb óriás ugrótornyát is. De mélygarázsépítésben is van tapasztalatuk, ők építenek például éppen mélygarázst a József Nádor téren és a Millenáris alá is.

A cég onnan is ismert, hogy részben a WHB tulajdonába került Mészáros Lőrinc üzlettársától, Szijj Lászlótól a Magyar Építő Zrt. nevű, többek között a Puskás Arénán is dolgozó cég, és hogy ennek a cégcsoportnak adta el annak idején Tiborcz István az OLAF szerint csalásgyanúsan milliárdokat elnyerő Eliosban való részesedését.

A tatabányai beruházást a WHB 3,3 milliárdért, a becsült értéknél 1,34 milliárddal drágábban vállalta el. A tanácsadó a Mészáros-Tiborcz körhöz köthető Provital Zrt.

volt.

Mészáros Lőrinc tavaly 88 millió forintért vásárolta meg a Tatabánya főterét birtokló cég harmadát, ez az arány ugyanakkor tovább növekedhet, ha a tervezett pláza megépül, Mészárosnak ugyanis elővásárlási joga van a város üzletrészeire.