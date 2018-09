Olcsó lakást látatlanban? Be ne dőljön a legújabb tízmilliós átverésnek!

A zéró hozamok világában nagyon vonzóvá vált a hazai lakáspiac. Sokan vesznek ingatlant, ráadásul nemcsak lakhatási, hanem kiadási, befektetési célból is. Még olyan is akad, aki nem is Budapesten él, talán nem is a magyar fővárosból intézi egy ilyen lakás megvételét.

Ezt a nagy, aranylázszerű vásárlási hullámot is próbálja kihasználni egy furmányos bűnözői kör. Visszatérő esetekről van szó, több kerületi rendőrkapitánysághoz is érkezett már bejelentés és elindult a nyomozás.

Mint a nigériai csalók

A legprimitívebb csalási módozatok általában a kapzsiságra apellálnak. Nehéz annál valószínűtlenebb történetet elképzelni, hogy a nigériai közlekedési miniszter éppen a mi segítségünkkel szeretne kijuttatni a hazájából 30 millió dollárt, de az így kezdődő levelezések egy része végül sikeres csalásokig vezet.

Az elmúlt hetekben, sajnos e percben is terjedő magyar csalási trükk nem kevésbé arcpirító, a csalók ugyanis valami nagyon valószínűtlen dologra szeretnék rávenni az áldozatokat: azt kérik, hogy úgy utaljanak el egy közjegyzőhöz 30-40 millió forintot, hogy sem az eladóval nem találkoztak még, sem a lakást nem látták.

Ki és miért dőlne be ennek a kérdésnek? Mindjárt mutatjuk.

A csalás lényegi eleme az, hogy senki nem az, akinek látszik:

aki hirdetést ad fel, az nem a tulajdonos;

aki eladóként levelezik a lakás eladásáról, az egy bandatag;

aki közjegyzőként mutatja magát a történetben, az is egy csaló.

A hirdetésben meghirdetett lakás valójában nem eladó, a lakás tulajdonosaként feltüntetett ember egyáltalán nem is tud arról, hogy a nevében hamis e-mail-címmel, másnak a mobiltelefonszámával tárgyalások zajlanak, és a hitelesség kedvéért bevont közjegyző sem igazi. Vagyis a közjegyző igazi, de nem ő levelezik, hanem a csalók.

Belvárosi műhelyek, lakásirodák

Sok sértettel beszéltünk, többük rendkívül fel volt háborodva, hogy visszaéltek a személyes adataival, nevével, címével, vonalas telefonszámával, ingatlanának a helyrajzi számával. A sértettek kérésére a metódust nem a valódi nevekkel, hanem kitalált személynevekkel írjuk le.

Lássunk egy mintát. Budapesten a frekventált Egyetem téren kint van egy kis cégér, az utcáról is látható, hogy Tótfalvi Emil hegedűkészítő az I. emelet 2.-ben rendezte be műhelyét. A csalók kikeresik a 100 négyzetméteres lakás tulajdoni lapját, megállapítják, hogy az tehermentesen, 100 százalékban Tótfalvi úré, és ezek után feladnak egy hirdetést.

Az ár bőven a piaci szint alatti, a 100 négyzetméteres lakást 30 millió forintért, vagyis 300 ezer forintos négyzetméteres áron hirdetik. Ráadásul a hirdetésekhez lakberendezési katalógus jellegű, irodai vagy műhelykörnyezettől eltérő csodás lakásképeket is mellékelnek.

Minden kamu

A csalók generálnak egy hamis, de valódinak tetsző e-mail-címet, mondjuk azt, hogy totfalviemilhegedu@gmail.com, aki érdeklődő levelet ír, hamarosan választ is kap. A szöveg szerint az eladás sürgős, ezért az alacsony ár, majd a következő elemek bukkannak fel:

Jelenleg Ausztráliában, Perthben tartózkodom, szeptember 20-án jövök, 21-én lehetne megtekinteni a lakást, utána meg lehetne kötni az adásvételi szerződést.

Sajnos az ingatlan megtekintésére rengeteg komoly érdeklődő jelentkezett, ezért arra a döntésre jutottunk, hogy aki a legjobb árajánlatot teszi az ingatlanra, csak annak nyílik lehetősége, hogy megtekintse és megvásárolja.

Ehhez egy közjegyzővel kell letéti szerződést kötni, ami annyit takar, hogy amennyiben az Ön árajánlata nyer, akkor lehetősége nyílik arra, hogy a letéti szerződés aláírása és a vételár közjegyzőhöz való átutalása után, kizárólagosan Ön tekintse meg az ingatlant.

Ha a lakás elnyeri tetszését, akkor az utána levő héten alá tudjuk írni az adásvételi szerződést. Miután az Ön nevére kerül az ingatlan, a letétből kiutalásra kerül a pénz az eladó részére. Ellenkező esetben, ha mégsem tetszik Önnek az ingatlan, akkor az összeg teljes mértékben visszautalásra kerül az Ön részére.

A közjegyző igazi, csak a címe nem

A vevők megküldik az ajánlatot, a csalók mindenkit kiértesítenek, hogy ők nyertek, és Ludoviki Béla közjegyző úr fogja keresni a győztest. A csalók egy valódi közjegyző adatait lesik le az internetről, megint kreálnak egy gmailes címet, ahonnan megérkezik a szerencsés nyerteshez a „pénzügyi közjegyzői letéti szerződés”, és az a bankszámlaszám, ahová lehet utalni. Az ígéret szerint aki utal, annak nyílik kizárólagos lehetősége a vásárlásra.

Ez mindenképpen gyanús kell, hogy legyen, egy valódi közjegyző vélhetően nem gmailes címről fog hivatalos jellegű levelet küldeni.

Sőt, mint azt a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától (MOKK) megtudtuk a közjegyzők csak mokk.hu kiterjesztésű e-mail címről írhatnak levelet, a hivatalos közjegyzői elérhetőségek ezen a helyen, a közjegyző-kereső pont alatt találhatók meg.

Ha valaki nem utalna, hanem készpénzben adná át az összeget, a közjegyző úr el tudja küldeni a pénzért egy munkatársát. Aki mindennek bedől, és tényleg utal, az nyilván futhat a pénze után, nem kap vissza majd semmit.

Hiteles

A csalás primitív, ki venne látatlanba ingatlant? Sajnos ezzel tapasztalatunk szerint sokan kacérkodnak, esetleg az, aki gyorsan akar külföldről lecsapni az ajánlatra, vagy aki csak egyszerűen „elvakul", és nem akar lemaradni a csodás vételről. A baj az, hogy

a lakás adatai pontosak;

az „eladó” látható a tulajdoni lapon;

a közjegyző egy létező közjegyző neve;

az átküldött szerződés professzionálisnak és megnyugtatónak hat;

és a vételár több mint vonzó.

De persze csalás

Ugyanakkor a módszer primitív is. Aki eladónak vagy közjegyzőnek van feltüntetve, azt az interneten feltüntetett valódi elérhetőségein is keresik majd, így hamar értesül a csalásról. Akiknek a nevével visszaélnek, azok hamar szólnak a rendőrségnek, illetve megkérhetik az ingatlant hirdető oldalt, hogy azonnal távolítsák el a csalárd hirdetést (ezt a portál meg is teszi).

Az már a nyomozók dolga lesz, hogy az elkövetőket megtalálja, esetleg azt megértse, hogy milyen számlákra mennek/mennének ezek a pénzek, onnan hogy veszik/vennék fel a csalók a pénzt, vagy éppen hova utalják/utalnák tovább az összegeket. (Azt nem tudjuk, hogy a csalásnak vannak-e, és ha igen, milyen számban áldozatai, mi csak olyanokkal beszéltünk, akik ügyvédhez, közjegyzőhöz fordultak, és végül nem utaltak.)

Mindenesetre azt hallottuk, hogy több írásos és több személyes bejelentés is érkezett már a különböző kerületi rendőrkapitányságokhoz. A közjegyzők soha nem fogadnak el aláírt szerződést, pénzt személyes találkozó nélkül, a munkájuk lényege, hogy hitelesen azonosítsák a szerződő feleket. Mivel biztosan tudjuk, hogy visszatérő módszerről van szó (három esetet követtünk végig részleteiben), és jelenleg is zajlik a csalás, megköszönjük, ha megosztják a személyes tapasztalataikat velünk.

(A borítókép illusztráció!)