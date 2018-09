10 éve indult, ma is nyögjük a hatásait

“A cégvezetés úgy gondolta, hogy motiválnia kell a szétesett dolgozókat. Arra kértek minket, hogy legyen vége a lazsálásnak, és menjünk vissza dolgozni, de nem hiszem, hogy bárki is túl komolyan vette volna a dolgot, ugyanis utána mindenki tovább folytatta ott ahol abbahagyta: mást nem is nagyon tehettünk volna, hiszen akkor már senki nem akart velünk üzletelni" - mesélte Moore. Négy nappal később derült ki, hogy az amerikai kormány nem fogja kimenteni a bankot, ami így csődbe ment, tovább fokozva az akkorra már amúgy is elég komoly piaci felfordulást, ami végül a teljes amerikai pénzügyi rendszer összeomlásához vezetett. Mindez az egész világgazdaságra továbbterjedve globális recessziót okozott. Moore részlegét más részlegesekkel ellentétben a csődeljárás során nem adták el más banknak, így a bankár elvesztette az állását. Moore hat hónapig volt munkanélküli, ennyi idő után sikerült újra elhelyezkednie alapkezelőként. Jelenleg hazájában, Ausztráliában dolgozik, a fenti kép már Sidney-ben készült. (Fotó: David Gray / Reuters)