Van egy jó embered? Fizetünk érte

Munkavállalói ajánlói programot terjeszti ki mindenkire egy magyar startup. A Talentuno a toborzás iparágában próbál meg helyet kiforogni magának. Eddig csak megszűrték a jelentkezőket az ügyfeleiknek, mostantól azt is vállalják, lesz miből szűrni. A jelölthiányt azzal oldanák meg, hogy az értékes munkaerőt ajánlóknak, legyenek ők akár átlagemberek, pénzbeli jutalmat adnak, ha jelöltjüket tényleg felveszik a meghirdetett pozícióra.

Alig lehet találni jó munkaerőt, ez az alaptétel a HR-szakmában. A probléma egyszerre magyar és globális, és különösen igaz az IT-szakemberekre és a speciális területen dolgozó mérnökökre.

Néhány nehezítő tényező:

A pozíciók betöltésére fordított idő az elmúlt 10 évben megduplázódott (16-ról 34 napra növekedett az átlag betöltési idő)

A vállalatok négyszer annyit költenek recruitment szolgáltatásra a HR-büdzséből, mint 10 évvel ezelőtt (4-ről 16 százalékra nőtt a recruitmentre allokált költségvetés)

A releváns jelöltek 86 százaléka, akiket a cégek keresnek és felvesznek, jelenleg alkalmazásban áll és nem aktív álláskereső, így a recruitment ügynöksége idejük 86 százalékát azzal töltik, hogy őket felkeresik és megkérdezik, hogy érdekli-e őket álláslehetőség és a maradék 14 százalékból próbálnak eredményeket elérni

„A recruitment iparág lassabb, drágább és kevésbé hatékony lett az elmúlt 10 évben. Pont abban a 10 évben, amikor más iparágakban a digitalizáció és új üzleti modellek hatékonyságnövekedést és költségcsökkentést eredményeztek” – mondja Balázsik Péter és Kelliár Zsolt, akik a közösségi finanszírozás modelljét forgatták át a toborzási iparágba. Zsolt a British Telecom növekedésért felelős vezetője volt hat évig, pont akkor, amikor a cég iszonyatos növekedésbe kezdett, Péter sorozatvállalkozó, online szolgáltatásokban utazott mindig. 2016-ban álltak össze, megalapították a Global Web Solutions Kft.-t, kifejezetten a toborzás előszűrésére.

Szóljon hozzá, mondja el a véleményét az Index moderált politikai csoportjában, a Kibeszélőben!

Első termékük (SSC Heroes) azt ígérte, találkozás nélkül lecsökkentik a szóba jöhető jelöltek számát a vállalatok számára.

Embert!

A toborzási folyamatot az alapítók az egyszerűség kedvéért három részre osztják. Az elsőben az a cél, hogy a világban lézengő munkavállalók jelentkezzenek egy adott álláshirdetésre. A második az előszűrés fázisa, amikor a cég vagy a toborzási ügynökség eldönti az önéletrajzok alapján, kiket tart érdemesnek továbbítani a vállalat HR-esei felé. A harmadik: részletes profil kialakítása a legjobb jelöltekről és azok prezentálása a vállalatok számára.

Az alapítók az 2. és 3. fázist korábban teljesen digitalizálták. Interaktív tesztekkel ellenőrizték a jelentkezők képességeit, szaktudását, rátermettségét vagy nyelvtudását. Így jutottak el 60 nagyvállalati megrendelőig és addig, hogy egyszerre átlag 150 nyitott pozíciót kezelnek. „Amikor az első nagy megrendelésünk megjött, másnapra kellett a rendszerünket felkészíteni 250 nyitott pozícióra. Nem mertünk nemet mondani, viszont ez olyan hatalmas szám volt, hogy hirtelen minden ismerősünknek szóltunk, hogy ajánljanak embereket, mert nem lesz kiből választani az ügyfeleknek.” Ehhez az ötlethez nyúltak vissza most, két év után, amikor az első két fázis már jól megy, Magyarországon és Lengyelországban is van irodájuk, ügyfeleik és 40 alkalmazottjuk. 2017-ben 60 millió, idén év végére már várhatóan 200 millió forintos árbevétellel zárnak.

„A jelölteket már remekül át tudtuk futtatni a rendszerünkön, de mindig beleütköztünk abba a problémába, hogy nincs elég ember, akit átfuttathassunk. Az egész iparág szenved ettől, gyakorlatilag már egyesével írnak rá az emberekre a Linkedinen, hogy nem akarnak-e jelentkezni az állásokra.” A cégnek volt a régi vészmegoldása (szólni mindenkinek), a vállalati ajánló program pedig már egy régóta létező műfaj volt. Ennél a munkavállaló a saját cégétől kap jutalmat (általában pénzt), ha egy nyitott állásra a legjobb jelöltet szállítja, és őt fel is veszik. A Talentunoval Péter és Zsolt most totál kinyitják a piacot, legalábbis ezt tervezik. Recruiter ügynökségek, szakértők és HR-esek mellett mostantól bárki lehet fejvadász, és még kereshet is vele.

Pénzt egy jó emberért

„Tudjuk, hogy mindenkinek van egy ismerőse, aki munkát keres, én is sok önéletrajzot kapok naponta a barátaimtól, kollégáimtól. A Talentuno ezt a kört szélesíti, hiszen miért ne lehetne mondjuk a szobafestőnek, aki nálam dolgozik, egy németül beszélő ismerőse, aki épp munkát keres. A Linkedin fontos platform a toborzásra, de nem biztos, hogy minden potenciális munkát kereső vagy ajánló ott fent van” – mondta Németh Dorottya, az elektronikai cikkeket gyártó amerikai cég, a Harman magyarországi HR Services vezetője. Ők már a Talentuno alapítók korábbi fejlesztését, az SSC Heroest is használták, ott a jelöltek előszűrését végeztették velük. Az új platformmal szerinte gyorsabban találnak majd munkaerőt, ezáltal olcsóbb lehet a kiválasztási folyamat.

A piacon egy toborzóügynökség általában az általa közvetített munkaerő első éves bruttó fizetése után kap egy bizonyos százalékot (általában 15-25 százalékig pozíciótól függően), egyszeri alkalommal. A Talentuno azt mondja, bármely szint és bármely nehézségi fok után (azaz lehet eszméletlenül keresett IT-s és mérnök is) egységesen 10 százalékot kér a cégektől. Ezzel, ha nem is minden egyes pozíciónál, de átlagosan toborzási kiadáscsökkentést ígér a cégek számára. A másik oldalon pedig kereseti lehetőséget azoknak, akik jó jelölteket szállítanak, őket hangzatosan MatchMakereknek, avagy szabadúszó toborzóknak hívja. Ha egy jelölt végül szerződést kap, az ajánló személyenként és egyszeri alkalommal 80 és 150 ezer forint között kereshet.

„14 éve vagyok a szakmában, akkor minden papíralapú volt, mára minden digitális, egyértelmű, hogy ezzel haladni kell. Majd a gyakorlatban dől el, mennyire lehet kiváltani a Talentunoval az eddigi utakat. Bizonyos pozíciókra mindenképp jónak tartom, de akkor is maradnak olyan, bizalmon alapuló pozíciók, amelyeket nem bíznék bárkire. A siker kulcsának azt tartom, hogy az ajánlókat mennyire szippantja be ez a történet, nem veszítik-e el a kedvüket egy-két nem sikerült ajánlás után” – vélekedett az újításról Frido Diepeveen, a Diepeveen & Partners HR tanácsadó cég ügyvezetője.

És hogy ki fog ajánlani? Alapvetően négy célcsoportban gondolkodnak. Vannak a már eleve a szakmában dolgozó HR-esek, recruiterek, akik végzettségükből adódóan jók lehetnek ebben. Vannak a diákok, akik főleg a friss diplomás állásokra tudnak majd jó ötleteket adni; vannak a szabadúszó, kötetlen munkára vágyók és – amiben a legjobban bíznak a kitalálók – a dolgozó, már bizonyított, több év tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik a munkájukból adódóan ismerhetnek értékes munkavállalókat. A Talentuno év végére 200 szerződött céges partnert (most 60 van) és 10 ezer szabadúszó toborzót remél. Az Indexnek elmondták, az indítás utáni egy hétben közel ezer regisztráció történt.

Úgy néz ki, a startup pénzt is tud szerezni a terveihez. 2017 augusztus végén egy 450 millió forintos befektetési kört zártak (Hiventures), januárig még egy körben bíznak, utána pedig Lengyelországban indítják el a Talentuno platformot, ott, ahol irodájuk már van. „Az elején az látszott, hogy az SSC-szektorban tudtunk a szolgáltatásainkkal a legjobban működni, és ebből a műfajból Lengyelországban van a legtöbb pozíció, ezért jelenleg ez a legfontosabb második piacunk. Utána viszont Anglia és az Egyesült Államok a terv” – mondták az alapítók.

(Borítókép: Kelliár Zsolt a Talentuno indulását bejelentő eseményen. Fotó: Talentuno)