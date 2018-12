Már most is van olyan munkahely, ahol heti 68 óra az elvárás

A túlóratörvényt azokon a 4-5 ezres településeken fogják végrehajtani, ahol 300-400 főt alkalmazó cégek a város egyetlen munkáltatói, és ilyen munkahelyeken a munkvállaló nem fog tudni ellenállni, mert nem tud hova menni – mondta Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének volt főtitkára arról, hogy szerinte a túlóratörvény kiket érint majd leginkább.

Az Atv.hu Start című műsorában arról is beszélt, hogy elméletileg jól hangzik a kormány által gyakran hangoztatott érv, hogy a munkavállaló a munkaerőhiány miatt könnyedén munkahelyet vált, ha nem akar 400 órát túlórázni, csakhogy nagyon sok munkavállaló számára nem valószerű, hogy adott esetben az egész családdal együtt máshova költözzön csak és kizárólag egy munkahelyváltás miatt.

Dávid szerint a munka törvénykönyvének parlament által elfogadott módosításában a munkaidőkeret 12-ről 36 hónapos maximumra való bővítése is problémás, de a 400 órás maximális túlóra még nagyobb probléma, ugyanis míg az előbbihez a szakszervezet hozzájárulás és kollektív szerződés szükséges, utóbbihoz elég lesz a munkavállaló beleegyezése, ami viszont a gyakorlatban a munkáltató utasításától függ majd. Mivel a túlóráztatás váratlanul is elrendelhető, olyan is előfordulhat, hogy a dolgozó nem mehet el a gyerekért az iskolába, vagy nem maradhat otthon vele, ha beteg.

"Ahol van szakszervezet, ott védettebbek a kollégák. Egy 20-25 fős cégnél azt csinál a munkaadó, amit akar, de 100-150 fős cégnél már meg létre lehet hozni a szakszervezetet, kollektív szerződést lehet kötni, ami már erősebb munkajogi védelmet jelent. Az ilyen cégeknél érdemes lenne szakszervezetet létrehozni" - mondta.

Dávid azt is megemlítette, hogy már a munka törvénykönyvének múlt héten elfogadott módosítása nélkül is lehet olyan munkaszerződéseket kötni, amik elképesztően kiszolgáltatottá teszik a munkavállalót. Konkrétan egy olyan 4500 fős Békés megyei kisvárost említett, ahol a helyi multinacionális cég a kormány stratégiai partnere, és három hónapos munkaidőkeretben heti 68 órában foglalkoztatja a munkavállalóit.

A szerződés alapján hét közben 12 órás műszakok vannak, amiket szombaton egy 8 órás műszak követ. Dávid elmondta, a szerződés jogilag rendben van, de ebben az esetben is érvényesül, amit a túlmunkával kapcsolatban emlegetett, hogy a helyi multi lényegében monopol helyzetben van a városban, ezért nem reális hogy a munkavállalói könnyedén váltsanak, ha nem tetszik nekik a helyzet.