Vasutat kap a BMW gyár, új vasúti híd épül

Több vasúti fejlesztés is szerepel a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások listáján, amelyet a Magyar Közlönyben szúrt ki a Napi.hu. A listán több olyan beruházás is szerepel, amelyekről már lehetett tudni, de olyanok is vannak, amelyek még a vasúti fejlesztéseket figyelők számára is újdonságnak hatnak.

A portál cikke szerint többek között szerepel a listán, hogy vasutat kap a debrecenbe tervezett BMW-gyár, gyorsvasút épül Budapest és Varsó között (amelynek részeként megújul a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasút vonal), és új vasúti híd építését készítik elő Budapesten.

Fejlesztésként szerepel még a listán többek között a Rákos - Nagykáta - Újszász - Szolnok, a Cegléd - Kiskunfélegyháza - Szeged, valamint a Szeged - Szabadka, a Zalaegerszeg - Rédics (- Lendva - Beltinci), a Kelenföld - Budaörs (Törökbálint), a Nagykáta - Újszász, a Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező pályaudvar, és a Debrecen - Füzesabony vasútvonal.

A közlönyből az is kiderül, hogy intermodális vasúti központok lesznek a NIF beruházásában Debrecenben, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Tatabányán, Bicskén, Kaposváron, Miskolcon, Kecskeméten, Dunaújvárosban, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Győrött, Salgótarjánban és Kőszegen.