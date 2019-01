Megvan a szombati szakszervezeti tüntetés négy követelése

Négy követelést fogalmaztak meg a kormány felé az országos munkabeszüntetés céljait az előkészítő bizottságban dolgozó szakszervezetek – tudta meg a Népszava.

Az érdekképviseletek a szombati demonstráción tervezik meghirdetni az országos sztrájkot, amennyiben nem teljesülnek a feltételeik. Az első pontjuk, hogy módosítsák úgy a Munka törvénykönyvét, hogy az a mostaninál sokkal jobban vegye figyelembe a munkavállalók érdekeit, a rabszolgatörvényként elhíresült túlóra szabályozást pedig vonja vissza a kormány.

Fotó: Huszti István / Index

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) székházában karácsony előtt megalakult operatív munkacsoport szerda délután ugyanott tartott idei első ülésén született tematika szerint a második pontban fogalmazzák meg béremelési elvárásaikat. Ide tartozik például minimálbér két számjegyű emelése, a cafeteria visszaállítása és a közszféra béreinek rendezése.

Harmadikként a szakszervezetek követelik a sztrájkjog újraszabályozását, érdemi párbeszédet, előzetes egyeztetést várnak el a dolgozókat érintő törvények módosításánál. Végül külön pontban foglalták össze egy rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozásának követelményeit, a korengedményes nyugdíjak korszerűbb formában történő visszahozásától a megváltozott munkaképességű dolgozók tisztességes támogatásáig.

Sok szakszervezet egyelőre nem jelezte, hogyan viszonyul a szervezkedéshez. A Népszava megkérdezte a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VTDSZSZ) elnökét, miért nem csatlakoztak a szerveződéshez. Gulyás Attila azt mondta, hogy megvárták a követeléslistát, de ha ezt hivatalosan bejelentik a szervezők, akkor januárban ők is kikérik tagjaik véleményét, hogy akarnak-e csatlakozni a megmozduláshoz – jó iránynak tűnik a BKV-dolgozók szempontjából, hogy a túlóratörvényen túlmenő követeléseket is megfogalmaztak a szervezők. A csatlakozás a BKV-nál és más tömegközlekedési cégeknél függ a helyi bértárgyalásoktól is. A fővárosi közlekedési cég vezetői még nem tettek ajánlatot a 2019-es emelés mértékére, de a dolgozók érdekvédői az országos emelésként elfogadott 8 százalékot biztosan nem írják alá.