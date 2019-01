34 milliárdot bukhat Hollandia a brexiten

Legalább 34 milliárd euró (11 ezer milliárd forint) kárt okozna Hollandiának 2030-ig az Egyesült Királyság rendezetlen európai uniós kiválása, ami lakosonként évente mintegy 164 eurót (52 ezer forintot) jelent – ismertette az MTI a SEO gazdaságkutató intézet számításait a holland sajtó alapján.

A Het Financieele Dagblad üzleti napilap arról számolt be, hogy a szakemberek összesítették a kaotikus brit kilépés okozta gazdasági károk különböző aspektusaira vonatkozó becsléseket.

A szigetország távozása nyomán például Hollandiának jóval többet kell majd befizetnie az EU költségvetésébe a jövőben, s ehhez jön hozzá a "kemény brexitre" való felkészülés költsége, a vámok ismételt bevezetése miatti nagyjából 10 milliárd eurós veszteség, illetve számos más tétel.

Ha sikerül elfogadni a megállapodást az Egyesült Királyság rendezett kiválásáról, akkor a várható károk összege "mindössze" 7,5 milliárd euró lesz a SEO szerint.

A CPB holland gazdaságpolitikai elemzőközpont korábban arról számolt be, hogy összességében Hollandia 2030-ig a bruttó hazai termék (GDP) 1,2 százalékát, azaz 10 milliárd eurót veszítene a brexiten, ha pedig azt is belekalkulálják, hogy a kereskedelmi forgalom csökkenése visszafogná a termelékenységet és az innovációt, akkor ez a veszteség a GDP 2 százalékát is elérheti.

Számítások szerint az EU tagországai közül a Benelux-államok, és közöttük is Hollandia, illetve Írország lesznek a kilépés legnagyobb gazdasági vesztesei.

Hollandiának az Egyesült Királyság a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere a szomszédos Németország és Belgium után.