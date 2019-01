Van, ahol már 2 millió egy lakás négyzetméterára

A 2017-es év számaival nagyjából megegyező, 152 ezer ingatlan-adásvétel történt 2018-ban a Duna House (DH) saját adatai alapján végzett becslése szerint.

A DH a vizsgálathoz a saját maga által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószáma mellett figyelembe vette a magánszemélyek közti tranzakciókat is, amelyeket a Központi Statisztikai Hivatal publikál, illetve a kiadott energetikai tanúsítványok mennyiségét is, azaz a Duna House ezeknek az információknak a segítségével kísérletet tett a Magyarországon történt ingatlan-adásvételek számának a körülbelüli meghatározására.

Hasonló módszerrel mérték fel a havi forgalmat is, ami alapján decemberben 9721 ingatlan került új tulajdonoshoz – ez kevesebb, mint a 2017-es adat (9787), de jóval több, mint a 2016. decemberi szám (9229).

A DH azt is kimutatta, hogy tovább folytatódott az ingatlanok árának emelkedése. A fővárosban Budán egy panel átlagos négyzetméterára 520, Pesten 450 ezer forintra nőtt az utolsó negyedévben, szemben a 2017. negyedik negyedéves 485, illetve 340 ezres adatokhoz képest. A téglalakások ára is emelkedett, Budán 557 ezerről 757 ezerre, Pesten 409 ezerről 567 ezerre. Hasonló emelkedés volt a fővároson kívül is, a panelek keleten 190 ezerről 300-ezerre, nyugaton 220 ezerről 250 ezerre, a téglalakásoknál keleten 227 ezerről 294 ezerre, nyugaton 249 ezerről 276 ezerre nőt átlagosan négyzetméterenként.

Ami az új építésű lakásokat illeti, jelenleg az V. kerületben a legmagasabb a négyzetméterár 2 milliós átlaggal, majd az I. és XII. kerületek jönnek 1-2 millió közötti átlagárral. Budapesten az újépítésű ingatlanok átlagos négyzetméterára 728 ezer forint volt a negyedik negyedévben.