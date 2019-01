Legyen résen, zavart okozhat a NAV-nál a cégkapus átállás

Az utóbbi időben a NAV látszólag ötletszerűen küld ki a hivatalos értesítéseket, dokumentumokat. Egy cégvezető olvasónk elmondása szerint volt, hogy csak a könyvelő kapta meg azt a papírt, ami létfontosságú lett volna számára is, de olyan is előfordult, hogy a dokumentum a könyvelőiroda vezetőjénél landolt, aki érthető okokból nincs képben az iroda minden kliensével.

Ezek még-még orvosolhatóak egy gyors továbbküldéssel – bár így is kockázatot rejtenek magukban – de olyan, súlyosabb eset is történt, hogy a NAV a cég régi könyvelőjéhez küldött ki valamit. Ez utóbbi már nem csak adminisztrációs jellegű tévedés, de adatvédelmi aggályokat is felvet, hiszen olyan ember olvashatott bele a cég adóügyeibe, aki erre már nem volt felhatalmazva.

Kérésünkre a Minősített Könyvelők Egyesülete (MINKE) megkérdezte tagjait, hogy ők szembesültek-e a problémával. A MINKE tagsága megerősítette, hogy a következő jelenségekkel találkoztak a közelmúltban:

Olyan ügyféllel kapcsolatos dokumentum érkezik, mellyel kapcsolatban az állandó képviseleti jogosultság már visszavonásra került. (Ez a meghatalmazás teszi jogilag lehetővé, hogy a könyvelő kezelje ügyfele ügyeit.)

Egyértelműen a cégvezető hatáskörébe tartozó dokumentumot a könyvelő kapja.

Teljesen ismeretlen vállalkozás dokumentuma érkezik.

Véleményük szerint a problémát a cégkapu bevezetése okozza, és még időbe fog telni, hogy a rendszer hiba nélkül üzemeljen. A MIKE megdöbbentőnek nevezte, hogy a cégkapuval kapcsolatos tájékoztatót tizenegy nappal a bevezetés előtt, december 20-án adta ki a NAV, előtte pedig nem volt hivatalos tájékoztatás a rendszerrel kapcsolatban.

A MIKE válaszlevelében külön kitért arra is, hogy általában is sajnálatosnak tartják a megkésett, hiányos tájékoztatást a NAV részéről:

A MINKE felháborítónak tartja, hogy a gyakorló szakemberek bevonása még látszólagosan sem történik meg legtöbb változás bevezetésekor, holott ezzel a hibák jó része kiküszöbölhető lenne. Nehezményezzük azt is, hogy jelentősen késve, a határidők előtt néhány nappal kap csupán a szakma hivatalos tájékoztatást. Eddig pedig sok esetben bizonytalanságban, adott esetben ellentmondó információk között kell felkészüljünk a változásokra. Többször előfordult, hogy egy-egy jószándékú ügyintézőtől vagy ismerőstől, telefonon kapott véleményekre alapozva kellett olyan lényeges információt közölnünk, mely által sikeresen felkészülhettünk egy-egy nagy horderejű változásra, mely eljárás teljes mértékben nonszensz.

Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük a Magyar Könyvelők Országos Egyesületét (MKOE) is, ők elmondták, hogy a NAV próbálja mindig a megfelelő érintettnek elküldeni egy esetleges dokumentumot, de szerencsésebb lenne, ha mindenki megkapná a dokumentumokat, és mindig az töltené le, akinek azzal valóban foglalkoznia kell. A MKOE szerint a NAV előtt is ismert a probléma, és Tamásné Czinege Csilla adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár ígéretet tett a rendszer fejlesztésére.

Az adóhatóság megkeresésünkre az érdekvédelmi szervezetek által tapasztaltakkal némileg ellentétes választ adott. Arra a kérdésünkre, hogy valóban fejlesztés alatt van-e a rendszer, a NAV a következőt mondta: "A január 1-jén életbe lépő változásokhoz a fejlesztések a NAV oldaláról megtörténtek." Valamint azt is elmondták, hogy:

A hatósági irat (határozat, tájékoztató levél, adatszolgáltatás, stb.) esetén az irat címzettjét az adóigazgatási eljárásban a NAV az irányadó jogszabály alapján választja ki. Ha bárki úgy gondolja, hogy a NAV küldeménye nem megfelelő címzetthez érkezett, érdemes minél előbb tisztázni a bejelentett meghatalmazottak körét és jogosultságaikat.

A NAV azt állítja, hogy az eBEV rendszer által küldött nyugták esetén értesítést kap valamennyi, a NAV képviseleti nyilvántartása alapján eljárni jogosult személy, valamint a meghatalmazottak és törvényes képviselők egyaránt.

A dologról egyébként írt a napi.hu is, az ő kérdésükre is azt mondta a hivatal, hogy csak a meghatalmazottak kaphatnak értesítést, ez némileg ellentmond azzal, amit a Minősített Könyvelők Egyesületénél tapasztaltak.