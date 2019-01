Mérnökből és fizikai munkásból van a legnagyobb hiány

A Szent István Egyetem több közreműködővel kutatást végzett, amelyben a munkahelyi fluktuáció hatását vizsgálták a különböző ágazatokra, számolt be róla a mfor.hu. A legnagyobb fluktuációt a versenyszféra fizikai állományában figyelték meg az elmúlt időben, tehát ezen a területen váltanak leggyakrabban munkahelyet az emberek.

A kutatást végző szakemberek meglepőnek találták, hogy a közszférában nem jellemző az olyan mértékű mozgás a fizikai dolgozók körében, mint a versenyszférában. A kutatásban megkérdezettek csupán fele mondta azt, hogy 10 százaléknál alacsonyabb a fluktuációs mérték, ezzel a mutatóval mérik, hogy hogyan aránylik a kilépők száma a munkaköri csoport átlagos létszámához képest. A felmérés szerint a versenyszférán belül a szolgáltató szektorban jelenti a legnagyobb problémát a munkaerő elvándorlása.

A következő munkakörökben jelenti a legnagyobb problémát a munkaerő pótlása:

Mérnök Adminisztrátor Orvos Tanácsadó Informatikus Fizikai dolgozók Könyvelő Értékesítő

A nehezen betölthető munkakörök és pozíciók a kutatás tanulsága szerint: orvos, állatorvos, értékesítő menedzser, betanított munkás, adminisztrátor, pincér/felszolgáló, informatikus, felső vezető.

A privát szférára szűkítve a következőképpen alakul a nehezen betölthető munkakörök listája:

Informatikus Karbantartó Programozó Gépkocsivezető Repülőgép szerelő IT szakember

Ugyanez ez az iparban:

Fizikai munkakörök Mérnök Hegesztő Repülőgép szerelő CNC gépkezelő

A közszférában a következő munkakörökben jelent nehézséget munkaerőt találni:

Mérnök Orvos Takarító Adminisztratív munka Gépészmérnök

A munkaerőhiány tipikus okaként a kutatás az alacsony béreket, a szakképzet munkaerő hiányát és a munkavállalókat magához átcsábító versenytársakat jelölte meg. A kutatásban megkérdezettek a probléma megoldásához fontosnak tartották a szakképzés színvonalának növelését, a hiányszakmák feltérképezését és az oktatásukat, a versenyképes bérezést, de a korrupció csökkentése és a több állami támogatás is segíthet a probléma megoldásán a megkérdezettek szerint.

A kutatásból kiderül, hogy a fiatalabbak körében új igények is jelentkeznek, amikor elképzelik az ideális munkahelyet, a most piacra lépők számára fontos a jó munkahelyi környezet és a családbarát szemlélet is, valamint a fejlődési lehetőségek.