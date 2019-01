Beleszerettek a magyarok az avokádóba, a cukkinibe és a Palermo paprikába

Látványosan megnőtt az utóbbi pár évben a cukkini, az avokádó és a Palermo paprika népszerűsége Magyarországon, a padlizsán népszerűsége viszont látványosan vissaesett - írja a G7.hu a zöldség-gyümölcs nagykereskedői piac egyik vezető szereplőjére és a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva.

Az avokádó az elmúlt években nemzetközi szinten is nagy karriert futott be, a világpiacon is nagyon nagyot nőtt a kereslet rá, és ezt a trendet Magyarország is lekövette, ami a KSH importadatai alapján is látszik.

A KSH adatai alapján az egy főre jutó paprikafogyasztás az elmúlt 8 év alatt, rendre 4,5-5 kilogramm között mozgott, viszont a pirosabb vagy egzotikus színű paprikákat (kápia, kaliforniai, Palermo stb.) sokkal jobban veszik a magyar vásárlók a hagyományos tv paprikánál a téli hónapokban. Az Agrártudományi Kutató Intézet (AKI) árinformációs rendszere alapján látszik, hogy a kaliforniai paprika mindig jóval drágább, télen is és nyáron is. Ebből az következik, hogy a magyarok valamiért télen sokkal inkább hajlandók a megadni a prémiumot a kaliforniai paprikáért.

A cikkből az is kiderül, hogy a különböző kápiafajtákra a magyar termelők is egyre nagyobb mértékben kezdenek átállni, illetve hogy a piac vesztesének címére jelenleg a padlizsán a legesélyesebb, mert ennek a zöldségnek a fogyasztása visszaesett mostanában.