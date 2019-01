A magyar dolgozók száma nőtt a legjobban Ausztriában

Egy hónap alatt 34 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottság Ausztriában az év végére, de a magyarok azon kevesek közé tartoznak, ahol több ezer fős bővülést regisztráltak: egy év alatt több mint hatezerrel több magyar kapott munkát kapott Ausztriában – írja a Privátbankár.hu.

Az ottani társadalombiztosítási szövetség (Hauptverband) adatai szerint december végén 94 458 magyar állampolgár dolgozott hivatalosan Ausztriában, ami 4304 fővel több, mint novemberben, és 6136 fővel több, mint egy évvel korábban.

A jelentős havi növekedéshez hozzájárul az is, hogy Ausztriában jelentős hatással van a foglalkoztatás változására a két idegenforgalmi szezon, ezért nyáron és télen mindig jelentősen megnő az alkalmazottak száma. Ugyanakkor egy év alatt is, és egy hónap alatt is a magyarok száma nőtt legjobban a statisztikában említett országok között.