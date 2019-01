Rászabadultak a vevők a lakáspiacra

Jóval többen akarnak lakást venni és bérelni idén év elején, mint tavaly ugyanebben az időszakban – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből.

Az ingatlan.com adatai szerint január első három hetében az egy eladó lakásra jutó érdeklődések száma 84 százalékkal nőtt a magánszemélyek hirdetései iránt. A bérbe adandó ingatlanoknál duplázás történt: egy lakásra 112 százalékkal több érdeklődő volt, mint a múlt év azonos időszakában. Az ingatlanközvetítők kínálatában található hirdetések iránt is jelentősen nőtt az érdeklődések száma: az eladó lakóingatlanok esetében 56, az albérletek esetében pedig 105 százalékkal.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint több tényezővel magyarázható az erős évkezdés.

Egyrészt januárban hagyományosan megugranak az érdeklődések az előző év végi szinthez képest. Ráadásul 2018-ban visszafogottabban indult az év, ezért a lakásvásárlási kedv idei élénkülése tavalyhoz képest még látványosabb.

Az ingatlan.com szakértője szerint a kereslet felfutásához nagy valószínűséggel az is hozzájárult, hogy a vevők további áremelkedésre számítva mielőbb szeretnék megtalálni a következő lakásukat vagy házukat.

Balogh László ugyanakkor hozzátette, hogy a januári fokozódó kereslet mellett a kínálat bővülése még várat magára.

A fokozódó kereslet és a lakások folyamatos drágulása azonban nem azt jelenti, hogy bármilyen ingatlant bármilyen áron lehet értékesíteni.

A kereslet nagyobb része a hazai nagyvárosokban koncentrálódik, azonban az emelkedő árak miatt a lakosság leginkább az olcsóbb ingatlanokat keresi a kínálatban. Balogh László szerint ezt az eladók sem hagyhatják figyelmen kívül, mert egy túlárazott ingatlan esetében hónapokat csúszhat az eladás.

Az ingatlan.com elemzéséből az is kiderül, hogy a tulajdonosok legtöbbször saját maguk próbálják értékesíteni lakásaikat vagy házaikat a hirdetési oldalon. Az elmúlt hat hónap adatai alapján a lakóingatlanok értékesítése Budapesten átlagosan 80 napot vett igénybe, a megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken pedig 113 napot. Vannak olyan ingatlantulajdonosok is, akik először saját maguk próbálják eladni a lakásukat, de ehhez végül ingatlanközvetítő segítségét veszik igénybe.

Ők Budapesten átlagosan 63 nap után adnak eladási megbízást ingatlanközvetítőknek, a megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken pedig ugyanerre átlagosan 84 nap után kerül sor. Az ingatlan.com szakértője szerint a zökkenőmentes értékesítés azért vált fontossá, mert a legtöbb eladó egyben vevő is, és a legtöbben az eladásból befolyó pénzből tervezik megvenni a következő otthonukat. “Ha viszont a lakáseladás 2-3 hónapot csúszik, akkor ezalatt a következő otthon ára 3-5 százalékkal is drágulhat, ami akár 0,5-1 millió forinttal nagyobb kiadást is eredményezhet.” - fogalmazott.