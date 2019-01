1,2 milliárd dollárnyi aranyat akart kivenni Maduro a Bank of Englandből, letiltották

Nicolás Maduro, megkérdőjelezett venezuelai elnök decemberben legalább egy alkalommal igyekezett kivenni a Bank of Englandből az országa a bankban tárolt 1,2 milliárd dollárnyi (kb. 340 milliárd forint) aranytartalékát - derül ki egy frissen nyilvánosságra hozott jelentésből.

A Bank of England megtagadta az arany kiadását, ami egészen komoly része Venezuela külföldi tartalékainak, ami összesen mintegy 8 milliárd dollárt (2227 milliárd forint) tesz ki.

A Bloomberg cikke szerint december közepén Calixto Ortega, a venezuelai nemzeti bank vezetője látogatást tett a Bank of Englandben, és igyekezett hozzáférni az aranytartalékhoz, de nem járt sikerrel. Azt nem tudni, hogy Ortega azóta mennyi alkalommal próbált hozzáférni az aranytartalékhoz, de az ügyletre rálátó forrásokra hivatkozva azt írja a gazdasági szaklap, hogy a venezuelai nemzeti bank és a Bank of England közötti tárgyalások a sikertelenség után mostanra teljesen el is haltak.

Egy venezuelai forrás pedig azt mondta a lapnak, hogy a venezuelai nemzeti bank munktarásait utasították is rá, hogy ne lépjenek kapcsolatba a Bank of Englanddel, mert úgysem fognak tudni dűlőre jutni a felek.

A kiszivárgott információkra sem az angol, sem a venezuelai felek nem akartak reagálni.

Kapcsolódó A hadseregen múlik Venezuela sorsa A nemzetközi közösség nem ismeri el Madurót elnöknek, de a baloldali-populista rezsim élvezi a hadsereg támogatását. Kérdés, meddig.

Venezuelában nagyon fontos részét képezik a pénzügyi tartalékoknak az aranyletétek, mert Nicolás Maduro elődje, Hugo Chavez annyira utálta az amerikai dollárt, hogy az ország olajtermeléséből befolyó pénzek egy jó részét aranyba váltotta át. 2011-ben pedig 11 milliárd dollár (3000 milliárd forint) értékben vásárolt vissza aranyat a Bank of Englandtől és egyéb külföldi pénzintézetektől. Ahogy viszont Venezuela egyre mélyebbre süllyedt a gazdasági válságában az elmúlt években, úgy adta el a Maduro-rezsim a tartalékokat, hogy így növelje az ország készpénzállományát, illetve hogy el tudja kerülni azt, hogy eladósodjon az országa.

Közben Venezuelában kikiáltotta magát ideiglenes elnöknek az ellenzéki parlamentet vezető Juan Guaidó, aki azt tűzte ki céljául, hogy új, demokratikus választásokat tartsanak az országban.

Az egész folyományaként pedig egymásnak feszültek a világ hatalmai, a Madurót támogató oroszok puccsal vádolják az amerikaiakat, az EU és az USA felsorakoztak Guaidó mögött.

(Bloomberg)