Agrárminiszter a klímaváltozásról: Volt már itt száraz időszak, elő kell venni a régi növényeket

Nem félni kell a klímaváltozástól, hanem tudni kell a válaszokat, ismerni, hogy milyen növények telepíthetők a megváltozott körülmények között, mondta Nagy István agrárminiszter az Inforádió Aréna című műsorában. Magyarországon már volt száraz időszak, most elő kell venni az akkor ismert növényeket és fajtákat. A magyar mag-génbank a 8. legnagyobb a világon, a magyar növénynemesítés világhíres, a magyar vetőmagelőállítás világhíres.

Meg kell hajolni a természet előtt, de az ember nem véletlenül a teremtés koronája. Képes arra, hogy ezekre a kihívásokra megfelelő válaszokat teremtsen.

A miniszter szerint egyébként a klímaváltozás komoly probléma és küzdeni is kell ellenne, de úgy, hogy ne legyen kisebb a gazdasági növekedésünk. Az uniós kibocsátás-csökkentési tervekről azt mondta, "nem fair, hogy más országok a gazdasági nehézségeiket azzal akarják kiküszöbölni, hogy a vetélytársaikra olyan előírásokat akarnak kivetni, ami a felzárkózásunkat lassítja. Ezt nem lehet hagyni." Helyette olyan intézkedéseket kell hozni, amelyeket el tudunk érni.

Az agrárminiszter elmondta azt is, hogy idén már 24 ezer hektáron okozott kárt az aszály, a tavaszi fagyok pedig a több ezer hektár kajszibarackosban okozott kárt. Beszélt arról is, hogy az egész magyar sertéságazatot tönkre teheti már az is, ha egy háztájiban megjelenik a sertéspestis.

Ezért azt tervezik, hogy ha az intézkedések dacára növekszik az a terület, ahol fertőzött vaddisznókat találnak, akkor a veszélyeztetett háztájikból felvásárolnák a házi sertéseket, a családoknak pedig kártérítést fizetnének, hogy legalább három évig ne tartsanak disznót.