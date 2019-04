Tiborcz cége luxusszállodát épít a Vörösmarty téren

A miniszterelnök vejének cége, a BDPST Group építi a Vörösmarty tér első ötcsillagos szállodáját, jelentette be a cég szerdán. A BDPST április 8-án kapta meg az építési engedélyt. A tervek szerint felújítják a Mahart- és Futura-házat is magába foglaló épülettömböt, ami a jövőben luxusszállodaként fog üzemelni, de megvásárolható luxuslakások, éttermek és üzletek is helyet kapnak majd.

Az épületegyüttest három épület alkotja:

az Apáczai Csere János-Wekerle Sándor utca sarkán található, Weber Antal által tervezett, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár központjaként funkcionáló neoreneszánsz palota,

a Vigadó utca–Dorottya utca sarkánál elhelyezkedő,Münnich Aladár-féle Futura ház,

az Apáczai Csere János utca 11. szám alatti, Kármán Aladár és Ullmann Gyula építészek által jegyzett szecessziós palota.

A beruházás terveit egy olasz építésziroda, a Lissoni Architettura készíti el, a BDPST településfejlesztési megállapodást kötött az V. kerületi önkormányzattal, így a közterületeket is felújítják a környéken.