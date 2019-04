Budapesten járt a Gazprom vezetője, volt orosz miniszterelnök

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hivatalában fogadta Viktor Zubkovot, a Gazprom igazgatótanácsának elnökét, Oroszország volt miniszterelnökét, írta meg az MTI.

A közlemény szerint a megbeszélést követően Szijjártó Péter elmondta, hogy az Ukrajnán keresztüli gázszállítások jövője bizonytalan, ezért a Gazprommal megállapodtak arról, hogy a jövő évben szükségessé váló, földgáz mennyiség egy részét, az orosz vállalat már idén leszállítja Magyarországra. Az erről szóló tárgyalások jól haladnak, így a magyar ipari és lakossági ellátást biztosító szerződés hamarosan aláírhatóvá válik, mondta miniszter.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a Gazprom tavaly minden eddiginél több, 202 milliárd köbméter gázt szállított Európának, eközben pedig csúcsot döntöttek a Németországba irányuló szállítások is, amelyek egy év alatt 9,5 százalékkal nőttek. Az infrastruktúrából és a világpiaci árak alakulásából fakadó realitás az, hogy Oroszország a jövőben is Európa elsőszámú beszállítója marad, mondta.

Magyarország gázfogyasztása megközelíti az évi 10 milliárd köbmétert, ezért Szijjártó szerint az az érdekünk, hogy egy kiszámítható, az energiaellátásunk biztonságát garantáló együttműködést tartsunk fent a Gazprommal.