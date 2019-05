Mi van a forinttal? Már 324 fölött az euró

A szerda munkaszüneti nap volt Magyarországon, de a devizapiacokon nem állt meg az élet. Adták-vették a forintot, dollárt, eurót, még a mongol tugrikot is.

Mondjuk a forintot főleg adták, legalábbis az euróval szembeni árfolyamán ez látszik.

Így aztán az euró szerda estére 324 forint fölé drágult, nem is kicsivel: 324,47 forinton is állt az árfolyama, 72 fillérrel drágábban a kedd esti 323,75 forintnál. Ez azt jelenti, hogy óránként 3 fillért gyengült a forint, ami nem tűnik soknak – mert nem is az! –, de ha ez a tendencia tartós lenne, egy hét alatt 5 forinttal, egy hónap alatt több mint 20 forinttal drágulna az euró.

Persze az esély lényegében nulla – ami a nyaralási szezon előtt igen szerencsés –, de azért így is elmondhatjuk, hogy akinek van otthon 1 000 000 eurója (és hát kinek ne lenne, nem igaz?), az egy nap alatt potenciálisan 720 000 forinttal lett gazdagabb, vagyis 30 000 forintos órabérrel hozta le a munka ünnepét. Ami már nem hangzik rosszul, bár persze akinek van euróban egymilliója, az valószínűleg nem szalad le a sarki exclusive change-be rongyos 720 ezer forint miatt.

Amúgy akinek svájci frankja van, az se szomorkodhat, sőt! A frank árfolyama több mint 1 forinttal, 283,33 forintról 284,58 forintra erősödött. A dolláré viszont 288,64 forintról 288,52 forintra csökkent, persze a 12 filléres árfolyamesés már tényleg észre sem vehető tétel.