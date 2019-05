Vettünk a Lidlben virágmagot, tényleg kevesebb mag volt a csomagban

Egy Lidlben és Aldiban vásárolt termékek másodpiacának fórumot adó Facebook-csoportban többen is jelezték, hogy a Lidlben vásárolt virágmagos csomagban kevesebb virágmag volt, mint amennyi fel volt tüntetve, sőt olyanra is volt példa, hogy teljesen üres volt a csomag.

A fotón a Gartenland nevű cég hibrid virágmagja látható, egy csomagban a csomagoláson feltüntetett felirat alapján 30 magnak kéne lennie, viszont a fotón legfeljebb 10 - talán 8 - magot lehet összeszámolni.

fotó: Facebook

Elmentünk egy Lidlbe, és vettünk ugyanebből a 149 forintos virágmagból egy csomagot: ebben valószínűleg szintén 10-nél is kevesebb mag volt, bár nehéz pontosan megmondani, hogy a csomag tartalmából mi számít törmeléknek és mi magnak.

Amikor ezt jeleztük az egyik pénztárosnak, egyből hívta a boltvezetőt, aki azt mondta, hogy cseréljük ki a csomagot. A különféle virágfajták között kicsit nehéz volt eligazodni, 150 és 500 forint között alakult a csomagok ára, de nem volt teljesen egyértelmű, hogy milyen fajtára lehetett volna cserélni, ezért egy másik eladó segítségét kértük, aki készségesen megmutatta, hogy melyek a 149 forintos csomagok.

Az eladó egyébként azt is elárulta, hogy neki is kevesebb mag volt a csomagban, mikor legutóbb sütőtök magot vett. Végül egy "Lobelia erinus" nevű fajtát választottunk, helyben meg is számoltuk a magokat, és ebben a csomagban már 30 darab volt a csomagoláson feltüntetett számnak megfelelően.

Ezzel a fajtával egyébként valószínűleg szerencsénk is volt, mert a Facebook-csoportban hasonló csomagolású, de más fajtájú virág esetében szintén hiányos csomagokról számoltak be a kommentelők, egy konkrét esetben például 15 helyett csak 10 mag volt a csomagban, de olyan is volt, aki üres csomagot vett, és volt olyan is, aki azt írta, a Tescóban vett olyan csomagot, amiben nem volt mag. Többen arra is panaszkodtak, hogy nem kelt ki a virág a Lidlben vásárolt magból.

Megkérdeztük a Lidlt, hogy tudnak-e erről a problémáról, érkezett-e az ügyfélszolgálatukra panasz, és hogy tervezik-e a termék cseréjét. Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője közölte, hogy az elmúlt hónapokban egyetlen alkalommal érkezett vásárlói panasz vetemény- illetve virágmaggal kapcsolatban: az eset kivizsgálása során fény derül arra, hogy a vásárló a termék árkategória besorolását értelmezte tévesen. A Facebook-posztban jelzett probléma kapcsán a Lildlhöz nem érkezett megkeresés.

Tapasztalataink alapján így ha virágmagot vesz, érdemes vásárlás után azonnal ellenőrizni, hogy annyi mag van-e a csomagban, mint ahány a csomagoláson fel van tüntetve, ugyanis ha nem, akkor a boltban jó eséllyel helyben kicserélik.