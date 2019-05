Több utast szállított a Ryanair, mégis csökkent a nyeresége

139 millió utast szállított a Ryanair a 2019 március 31-én véget érő üzleti évben, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és az árbevétel is nőtt, ennek ellenére az ír fapados légitársaság profitja 1,45 milliárdról 1,02 milliárd euróra esett vissza - írja a Reuters.

A cég Laudamotion nevű leányvállalatának veszteségét is figyelembe véve csak 750-950 millió euró közötti a várható nyereség. Elemzők a cég részvényeinek 3-5 százalékos esésére számítanak.

A cég közleménye alapján a nyereség csökkenésének az az oka, hogy drágább lett az üzemanyag, valamint a pilótáknak adott 20 százalékos átlagos béremelés miatt a bérköltségek is jelentősen megugrottak. Emellett a jegyek is olcsóbbak lettek, és a menedzsment arra számít, hogy ez a trend a következő pár évben is folytatódni fog, ami miatt a nyereség még növekvő utasszám mellett sem fog érdemben növekedni.

A Ryanair 135 Boeing 737 Maxot rendelt, viszont a modellt érintő botrány miatt csúszik a kiszállítás, így a 2020 márciusáig tartó időszakban a légitársaság a tervezettnél 1 millióval kevesebb utas szállítására lesz képes. A légitársaság tárgyalásokat folytat a kompenzációról a Boeinggel.