Felmérést végzett a kormány maximum 10 milliós babaváró támogatásáról a Bankmonitor, az eredmények szerint az igénylők 70 százaléka felel meg a követelményeknek, a leggyakoribb elutasítási ok a nem megfelelő családi állapot.

A cég 5000 fős reprezentatív mintán végzett kutatást a hitellel kapcsolatban, amelyet 18 és 41 év közötti nők és párjuk igényelhetnek, amennyiben házasok, van legalább 3 éves folyamatos TB-jogviszonyuk, és nincs köztartozásuk.Az eredmények szerint az érdeklődők 70 százaléka jogosult a támogatásra, míg a többiek nem felelnek meg valamelyik feltételnek.

A leggyakoribb elutasítási ok a nem megfelelő családi állapot – amikor az igénylők nem házasok, vagy egyik fél sem első házasságában él és van gyermekük (11,5 százalék az összes válaszadóra vetítve).

A második leggyakoribb elutasítási ok az, hogy az érdeklődő rossz adósként szerepel a központi hitelinformációs (KHR) rendszerben (8,7 százalék), de gyakori a legalább három éves folyamatos TB jogviszony hiánya is (8,4 százalék). A fennálló NAV-tartozásuk miatt is sokan bukhatják a kedvezményes hitelt (2,1 százalék).

A házasság és a NAV tartozás tilalma elvileg gyorsan orvosolható, ezt követően pedig az igénylő azonnal jogosultságot szerez a babaváró támogatás igénybételére. Ha minden Babaváró iránt érdeklődő rendezi a fennálló NAV tartozását és házasságot köt, akkor a jogosultak aránya 70-ről 74 százalékra emelkedhet.

Az MNB a program három és fél éve alatt összesen 300 ezer szerződésre számít, az igényelt átlagos hitelösszeg (a Bankmonitor számítása szerint ez 9,2 millió forint lesz) alapján a teljes folyósítás elérheti a 2772 milliárd forintot.