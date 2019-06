Boris Johnson már fenyegetőzik: nem szeretne fizetni az EU-nak

A miniszterelnökségre is esélyes volt külügyminiszter visszatartaná a megállapodott összeget, amíg nem kap jobb ajánlatot. Theresa May lemondása után Nagy-Britannia egyre jobban távolodik a békés brexit lehetőségétől.

Boris Johnson brit politikus esélyes lehet a megbukott brit miniszterelnök, Theresa May utódlására. A "meggyőzés" minikampányának időszakában a politikus immár nyíltan azzal fenyegetőzik, hogy visszatartja az 50 milliárd dolláros brit végszámlát.

Johnson érvelése szerint azért tartaná vissza az évekre elosztott nagyösszegű lelépési pénzt, mert amíg a pénz a zsebében van, addig jobb feltételeket tud kiharcolni London számára az EU-val szemben.

A volt külügyminiszter a The Sunday Timesnak mondta el, hogy szerinte a brexit főleg pénzről szól és egy jó tárgyalást a pénz mindig megolajozhat. Johnson, aki a kemény brexit egyik nagy híve, azt is világossá tette, hogy más pontokban is fel szeretné rúgni az eddig elért konszenzust.

Mint azt a Reuters cikke is kiemeli, Johnson éles, brexit-megállapodást kritizáló kijelentései népszerűek, a britek az EP-választáson is bizonyították, hogy a várható súlyos gazdasági következmények ellenére erős a kilépés támogatása, és ebben a folyamatban ma már minden az EU-val kötött értelmes kompromisszum is a gyengeség jele.

Johnson a kampányidőszakban azt is állította, hogy adócsökkentéseket is szeretne. A helyzet gyakorlatilag a szokásos, a belföldi politikai csatában a jelölt olyan üzenetekkel próbál támogatást szerezni, amely ugyan a hatalomba segítheti őket, de ezzel olyan tárgyalási pozícióba lavírozza magát, amely tovább rontja majd Nagy-Britannia helyzetét.

Amennyiben ugyanis az EU.val nem tud megállapodni Nagy-Britannia a hard brexit forgatókönyve súlyos gazdasági nehézségeket és fennakadásokat okozhat. Adott esetben ezzel majd éppen Theresa May utódjának kell megküzdenie, csak a korteshadjárat idején egyelőre a jelöltek előtt egyetlen cél lebeg, hogy ők legyenek azok, akik küzdenek majd a problémákkal.