Gondolkodott már azon, hogy NAV-ellenőr akar lenni? Nem? Csak mert, most éppen hőségriadó van az országban, egész héten kánikula lesz, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pont most tette közzé a friss, időjáráshoz pont passzoló ellenőrzési tervét, és ebből az derült ki, hogy

Az ellenőrök a következő napokban fagyizókba látogatnak el.

A héten több megyében is vizsgálódnak a kisebb faglyaltozókban és a vendéglátósoknál is, írja a Magyar Nemzet. A legkomolyabb fagyizó-ellenőrzésre Komárom-Esztergom megyében kel lszámítani a hivatal közlése szerint. De komoly megterhelés éri majd az adóhatóság Jász-Nagykun-Szolnok megyei dolgozóit is, nekik a fagyizók mellett a cukrászdákat is fel kell deríteniük.

A revizorok főként a számla- és nyugtaadást és az alkalmazottak bejelentését vizsgálják, indokolt esetben forgalomszámlálásokat is végezhetnek.