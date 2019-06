100 milliárd forintból sem sikerült kijönnie az MTVA-nak

Tavaly meghaladta a 100 milliárd forintot a közmédia költése, amit még a költségvetési támogatás sem tudott kompenzálni, így 2,3 milliárd forintos veszteség lett a vége, böngészte át az MTVA beszámolóját a napi.hu.

2018-ban már 98,9 milliárd forint szerepelt a mérleg bevételi oldalán, de ez sem volt elég a kiadások fedezésére. Ugyanis kisebb fajta rekordként tavaly 101 milliárd forintot költöttek, ami 5 milliárd forinttal haladja meg a 2017-es költéseket. Eközben a köztévének még likviditási problémái is adódtak. "Az év közbeni finanszírozási problémáinkat sajnos kénytelenek voltunk a relatíve drága folyószámla és rulirozó hitelekkel megoldani" - írják a beszámolóban.

A köztévé a központi költségvetésből 71,2 milliárd forintot kapott, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól is kaptak 12 milliárd forint működési támogatást.

A bérköltségek a 2017-es 16,7 milliárd forintról 17,6 milliárd milliárd forintra duzzadtak, összesen 2086-an dolgoztak tavaly a közmédiában. Még 2015-ben pedig a kormány átvállalta az MTVA 47 milliárdos adósságát is, de még most is akad bőven: tavaly év végén összesen 18 milliárd forintot tettek ki a rövid lejáratú kötelezettségek, írja a lap.