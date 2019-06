Már az olajpénzeket várják az Ormánságban

Történelmi pillanat ez, a lehetőséggel mindannyiunknak meg kell tanulnia élni. Össze kell hangolni a magyar állam eddigi és a cég működése által újként adódott lehetőségeket, és ezeket a mikrotérség településein élő helyi lakosság minden alap- és esetleges plusz­igényeinek kielégítésére fordítani

- nyilatkozta aMagyar Nemzetnek Klózer Gyula, Kétújfalu független polgármestere az ormánsági olaj kapcsán. A napokban derült ki a G7 gazdasági portál beszámolójából, hogy harminc éve nem találtak akkora olajmezőt Magyarországon, mint az Ormánságban. Az olaj kitermelése már megkezdődött.

A hétszáz fős település életét, Kétújfalut előre láthatóan alaposan megváltoztatja az olajvagyon feltárása, ám a vállalattal és a magyar állami szervekkel közösen már el is indult az az előkészítő, tervező folyamat, amellyel az iparűzési adóból származó bevétel összetett térségi fejlesztésre fordítható.

A költségvetésről szólva a polgármester elmondta, hogy a sajtóban megjelent összegek csak tervezett adatok, hiszen még nem zárult le a költségvetési év. Azonban tény, hogy már az idei évben vannak olyan fix bevételi eredmények, amivel számolhatnak.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az olajos konzorcium minden fejlesztésben partner, elsősorban a munkahelyteremtés és a környezetvédelem terén. Az együttműködés – amelyből nem hiányzik­ a mikrotérség további hét települése sem – már idén elindíthatja azt a folyamatot, amely az állam adta lehetőségeket is kihasználva megkezdheti a régió felemelkedését

Hosszú távú kistérségi fejlesztési program készül az olajból származó iparűzési­adó-mennyiségnek a hatékony felhasználására. Ehhez a polgármester szerint pontos tervezés és fegyelmezett költségvetés szükséges. Mivel nem mindegyik településen jelentkezett az új erőforrás, ezért olyan hosszú távú térségi koncepció kidolgozására lesz szükség Klózer Gyula szerint, ami segíti azt a négy falut is, amelyekhez nem érkezik közvetlenül adóbevétel a cégtől. Közös ügy például az óvoda vagy az iskola, amelyből egyet tartanak fenn a nyolc településnek. De idesorolható a családsegítő szolgálat, a sportegyesület működése is, valamint az, hogy az új munkahelyekre gyakorlatilag a környék bármely településéről be lehet majd járni a közelség miatt.

A beruházás nyomán olajipari szakirányú képzés indítását is tervezik.

Mindez alapján arra lehet következtetni, hogy a Magyar Horizont Energia Kft. és a TDE Services Kft. hosszú távra tervez. Pedig egyelőre nem lehet tudni, mekkora a megtalált készlet mérete, az olaj minősége – erről Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára beszélt a Magyar Nemzetnek.

A szakértő szerint az olajszakma örül annak, hogy az egyik koncesszióban a kutatást végző vállalatok olajat találtak, és a tervezett napi 11 ezer hordós felhozatali ütemet is üdvözli. Azonban Grád Ottó szerint meg kell várni, hogy a vállalatok tájékoztassanak arról, hogy mekkora olajvagyont találtak, és azt milyen költségekkel tudják a felszínre hozni.