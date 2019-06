Soros és egy sor dollármilliomos jóléti adót vetne ki a leggazdagabbakra

Az Amerikai Egyesült Államok leggazdagabb polgárainak egy csoportja nyílt levélben kéri a 2020-as elnökválasztás jelöltjeit, hogy vezessék be a legfelső réteget sújtó, egyfajta jóléti adót. Az aláírók között van Soros György, a Facebook társalapítója, Chris Hughes, és a milliárdos Charlie Munger lánya, Molly Munger is, írja a BBC, de Walt Disney leszármazottai és a Hyatt szállodalánc tulajdonosai is támogatják a kezdeményezést.

A jóléti adót a klímaváltozás elleni harcra, a gazdaság és az egészségügy helyzetének javítására, egyenlő feltételekre és a demokratikus szabadságjogok megerősítésére lehetne használni, így az adó a állam érdeke is, áll a levélben, ami felhívja a figyelmet Warren Buffett korábbi állítására, miszerint a sokszoros dollármilliárdoson kisebb az adóteher, mint a titkárnőjén.

Bár a milliomosok csoportja azt állítja, kifejezetten egyik jelöltet sem támogatják, a felvetés több jelölt korábbi nyilatkozatával is egybecseng. A demokrata elnökjelölt Elizabeth Warren szenátor például az 50 millió dollárnál nagyobb vagyonúak adóját emelné meg, a legfelső 75 ezret érintő intézkedés a számításai szerint 10 év alatt akár 2,75 billió dollár bevételt is jelenthetne. Korábban Warrenhez hasonlóan Pete Buttigieg és Beto O'Rourke demokrata elnökjelöltek is felvették a leggazdagabb réteg különadójának gondolatát.