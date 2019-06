Nagy Feró, Ákos és Mága Zoltán is jól keresett tavaly

Volt már, hogy azon merengett, mennyit kereshet Nagy Feró, vagy hogy mekkora tőkét halmozott fel Kovács Ákos? Akkor szerencséje van, mert a Napi.hu összeszedte az éves beszámolókból pár híres előadóművész pénzügyeit. Így kiderül például, hogy Nagy Feró cége tavaly megduplázta árbevételeit, Ákos rekordévet zárt, Mága Zoltán újévi koncertje pedig közhasznú tevékenységnek számít, így nem fizet utána adót.

Nagy Feró mostanában elég sokat szerepel a tévében, sokat koncertezik, ráadásul tavaly volt 40 éves zenekara, a Beatrice, amellyel életműkoncertet is adott az Arénában. Mindezek után családi cége, a Nagyferó Produkció Kft. elég szép évet zárt 2018-ban, 67,2 millió forintról 132,7 millióra növelte a bevételeit, az adózott profitja pedig 300 ezer forintról 25 millióra emelkedett. Az Őrbottyánban bejegyzett cégnek, amelynek Feró mellett a felesége a tulajdonosa, jelenleg két alkalmazottja van, 2018-ban viszont csak egy volt, akinek a bérére és járulékokra 3,3 millió forintot költöttek. A cikkből kiderül amúgy, hogy Feró elég nagy kockázatokat vállalt az Aréna-koncerttel, a helyszínért a kétmilliós foglalót például a felesége tudta nélkül fizette ki. Végül, úgy látszik, megérte kockáztatni.

Nagyon jó évet zárt Kovács Ákos előadó-művészeti vállalkozása is: a zenész tulajdonában lévő Fehér Sólyom Bt. közel 562 millió forint árbevételt könyvelt el, és 240 millió forint profitja maradt adózás után. Ez főleg a 2017-es számokhoz képest kiugró, amikor 60 millió bevétele és enyhe vesztesége volt a cégnek. Mindez jól mutatja, mennyire hektikus ez a szakma: 2017-ben Ákos nem nagyon turnézott, 2018-ban viszont dupla koncertet adott az Arénában, turnézott és fesztiválozott is. A 240 milliós nyereséget Ákos nem vette ki a cégből, így viszont a Fehér Sólyom tőkéje megközelíti az egymilliárd forintot (996 millió Ft). Persze az is segít, hogy Kovács Ákos fellépéseinek 2017 óta fő támogatója az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt.

A harmadik művész, akinek a pénzügyeiben turkált kicsit a Napi.hu, Mága Zoltán egy kicsit bonyolultabb céghálón keresztül keresi a kenyerét, mint Feró vagy Ákos. A hegedűművész fő cége a Talentum Művészeti Nonprofit Kft., amelynek tulajdonosa és vezetője Zoldos Béla, Mága újévi koncertjeinek művészeti vezetője. Ez a cég tavaly 336,7 millió forint árbevételt könyvelt el, és volt 435 millió forint egyéb bevétele, amiről viszont sajnos nem derült ki a beszámoló kiegészítő mellékletében, hogy mi is lehet. Ezekből a bevételekből 323,9 millió forint adózás után nyereségként megmaradt. Pontosabban adózás előtt, ugyanis közhasznú nonprofitként nem fizetett adót sem 2017-ben, sem 2018-ban.

Mágához köthető még egy másik cég, a Primarius Kft. amelynek ugyanott van a székhelye, mint a Talentumnak. Ez a cég 44,6 millió forint bevételt és 27 millió adózott nyereséget könyvelt el. Szintén a Mága-produkcióhoz tartozik az Ymso Hungary Kulturális Egyesület, amely a hegedűművészt kísérő Budapest Primarius Szimfonikus Zenekar fenntartója és üzemeltetője. Ez a szervezet még nem adta le a 2018-as adatait, de 2017-ben 1,28 milliárd forint bevétele volt, ebből 966 milliót fordított személyi és anyagi költségekre, 314 milliót pedig nyereségként elkönyvelt. Ez a szervezet is közhasznú, úgyhogy ez sem adózik.