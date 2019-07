15 százalékos béremelést követelnek a buszsofőrök

Kevésnek tartja a költségvetésben szereplő 8,5 százalékos béremelést, 2020-ban legalább 15 százalékos növekedést akar elérni a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) a Volánnál.

A KMSZ közleménye szerint a magyar gazdasági helyzet és a munkáltatókat sújtó adóterhek csökkenése lehetővé tenné a nagyobb bérfejlesztést. Arra is figyelmeztetnek, hogy 2020-ban olyan munkaerő-elvándorlás következhet be mind a buszvezetők, mind a karbantartók körében, ami veszélyezteti a folyamatos szolgáltatást. A munkaerőhiány már így is gyakran okoz járatkimaradást.

A KMSZ jelezte, hogy a bérfejlesztési igényével megkeresi a vagyon kezelésért felelős minisztert, a munkaadói oldal vezetőit és a társszakszervezetekkel közösen kezdeményezni fogja a bértárgyalások időbeni megkezdését.