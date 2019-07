Újabb útlezárással tiltakozik a Vasas a Suzukinál

Félpályás útlezárásokkal tiltakozik a Vasas Szakszervezeti Szövetség az esztergomi Suzuki gyárnál, írja az atv.hu. Azért tiltakoznak, mert állításuk szerint a Suzuki továbbra is azt várja: bizonyítsák, hogy megalakult a helyi szakszervezetük. Akkor mérgesedett el a helyzet a cég és a szakszervezet között, amikor a helyi alapszervezet titkárának választott dolgozóval közölte a gyár vezetése, hogy azonnali hatállyal ki van rúgva.

A vita már a májusi tiltakozásoknál is ugyanezen folyt, a cég akkor is azzal érvelt hogy a szakszervezet nem tudja igazolni, hogy ténylegesen lennének tagjai a gyárban. Ezt a Vasas akkor azzal cáfolta, hogy vannak, akik nem maguk fizetik a szakszervezeti díjat, hanem a fizetésükből vonatják le, így a cégnek is látnia kell, hogy tagok.

A Suzuki közleményében valótlan állításoknak, és hangulatkeltésnek nevezte a szakszervezet megnyilvánulását, és továbbra is a megalakulást igazoló dokumentum bemutatását várják a Vasastól.