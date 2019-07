Napelemben és ingatlanban utazik Orbán török barátja

A 2018-ban átadott Gül Baba türbéjének fenntartására a felújítás követően 321 millió forintot kapott az államtól az azt fenntartó alapítvány. Az alapítványt az az Adnan Polat vezeti, aki korábban Tiborcz Istvánnal is közösen birtokolt egy céget, és Orbánt is személyesen ismeri. A 2019-es költségvetésben 700 millió, a 2020-asban pedig 650 millió forintot tervezett be a kormány a türbét fenntartó alapítványnak írja a hvg.hu.

Az első évi pénz nagy része anyagi jellegű ráfordításokra ment el, amit az alapítvány a hvg.hu kérdésre a következőként indokolt:

A 256 millió forintos anyagjellegű ráfordításnál szerepel minden olyan költség, amely az alapítvány működéséhez, programok lebonyolításához, rendezvények szervezéséhez szükséges, illetve a bérleti díjak és üzemeltetési költségek is.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke az Orbán Viktor miniszterelnökkel és Erdoğan török elnökkel is jó viszonyt ápoló Adnan Polat török oligarcha. Polat együtt szurkolt Orbánnal egy focimeccsen, valamint ott volt a miniszterelnök legutóbbi eskütételén is, azonban az alapítványban végzett munkája után fizetést nem kap.

Korábban Polatot üzleti kapcsolat is fűzte a miniszterelnök vejéhez, ugyanis Tiborcz Istvánnal közösen birtokolták azt az AMX HS Real Estate Management Hungary Kft.-t, amit – miután Tiborcz már nem volt a cégben – Polat a nevére is vett.

Az üzletember fiának nevén 19 magyar vállalkozás szerepel. A napenergia, valamint az ingatlanpiac terén vannak tervei a Polat családnak egy, a török Forbesnak adott interjú tanulsága szerint. Polat 1000 megawattos szolárpark-hálózatot szervezne Magyarországon, valamint az ő érdekeltségébe került az átépítés előtt álló pesti Közvágóhíd is.