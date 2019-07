Elnyelte az OTP-s automata a kártyáját? A bank szerint lehet, hogy ön hibázott

Támogass te is!

Bankautomaták ürítésével foglalkozó olvasónk írt, hogy amióta új, érintőképernyős automatákat állítottak üzembe az OTP Banknál, azóta megszaporodott az elnyelt kártyák száma.

– írta.

Állítása szerint a probléma minden új OTP-s ATM-et érint. Megkérdeztük a bankot, hogy valóban növekedett-e az elnyelt kártyák száma, bár erre a kérdésre konkrétan nem válaszoltak, elmondták, hogy az új automatákat a kártya odaérintésével is lehet használni, és ez csökkenti a bevonások számát.

Az OTP Bank annak érdekében, hogy a készpénzfelvétel során az ATM kártyaleolvasója még védettebb legyen a kártyalopásokkal, kártyamásolásokkal szemben, érintéses funkcióval is ellátott, új típusú terminálokat helyezett forgalomba. Ebben az esetben a tranzakcióhoz elegendő a piktogrammal jelzett felülethez érinteni az erre alkalmas kártyát, majd a hagyományos módon megadni a PIN kódot. A biztonsági szempontokon túl ez a funkció a kártyabevonások bekövetkezését is csökkenti.

Azt elismerik, hogy előfordulhatnak műszaki hibák, azonban szerintük az ügyfelek téves terminálhasználata, figyelmetlensége is gondot okozhat:

Mind a már eddig is működő, mind az újonnan bevezetett technológia alkalmazása során előfordulhatnak műszaki problémák, átmeneti üzemzavarok, amelyet a hitelintézet a lehető legrövidebb időn belül elhárít. Ugyanakkor az új típusú ATM-ek működését az ügyfeleknek is meg kell szokni, az esetek egy részében az ezzel kapcsolatos téves terminálhasználat, vagy figyelmetlenség is idézhet elő vitás eseteket.